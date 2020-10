“Estoy pensando en muchas cosas, más que nada estoy pensando en la Selección, quiero marcar en la Selección. Mientras esté jugando, compitiendo, siendo profesional sí, tengo todavía esas ganas de marcar con la Selección, lo pensaba hace rato, quiero hacer un gol en la Selección, es lo que quiero”, comentó Sasá a sus 39 años, en una extensa nota con Fútbol a lo Grande.

Lo pide a fuerza de goles, siendo el máximo artillero del fútbol paraguayo, y se lo dice al seleccionador Eduardo Berrizo: “Acá hay un soldado más, a ver si se puede dar, no es que me quite un sueño, pero me gustaría. Pienso, quiero y quiero, hay que prepararse, seguiré haciéndolo a ver si se puede dar, es uno de los objetivos ahora. La Selección es la meta. Yo voy a intentar a ver si se da. No pido un favor ni mucho menos, la Selección tiene grandes delanteros y personas, es algo mío”, dijo Salcedo.

DE VOLANTE A GOLEADOR. Haciendo un recuento de su carrera, recordó que Gustavo Costas como entrenador de Cerro le permitió llegar a ser delantero.

“Me hice de nueve por caradura, con Costas, en el 2005 me hice nueve, cuatro años jugué de volante, en las selecciones menores lo hice así. Recuerdo que a Papá le dije que quería jugar de nueve, porque de volante terminaba los partidos muerto, fusilado, no quiero saber de nada”, reveló Sasá que lo cambió su carrera.

UNA CUENTA. Salcedo confirmó los rumores, Olimpia lo tentó en varias oportunidades, además de Peñarol de Uruguay, ofertas que lamenta haberlas rechazado.

“Capaz que con el tiempo uno se arrepiente de no haber dado ese paso, no lo voy a negar, alguna vez Peñarol me buscó y me arrepiento muchísimo en mi carrera”, dijo.