"Quiero escribir mi propia historia en el Olimpia" .

Forma parte del presente y del futuro del club. Hugo Quintana, con 17 años, lleva sobre sus espaldas nada más y nada menos que un tricampeonato a nivel local, y con gran participación en este último torneo logrado de forma invicta.

“Ser tricampeón con Olimpia con 17 años es algo único. Me siento un privilegiado al ganar tres títulos estando en el plantel y jugando con la edad que tengo. Compartir con grandes jugadores me motiva mucho y ayuda a seguir creciendo como jugador”, indicó el franjeado, quien recibió a ÚH en su casa.

“Para mí siempre fue un sueño jugar en la primera de Olimpia y ganar campeonatos. Desde siempre me sentí un ganador, porque en las formativas ganaba en casi todas mis categorías, también en Reserva. Entonces era un gran sueño ganar títulos con el plantel principal y por suerte lo estoy cumpliendo”, manifestó el juvenil.

GANADORES. Consultado sobre la clave o el aspecto determinante para que hayan logrado convertirse en el primer equipo en lograr tres títulos de forma seguida desde el nuevo formato, Quintana explicó: “Este es un equipo muy unido y ganador. A todos los partidos vamos con la mentalidad puesta en ganarlos y creo que eso se fue reflejando con la obtención de la 41, 42 y ahora la 43 de forma invicta”.

Para el segundo semestre el franjeado tiene la disputa del Clausura y la Copa Libertadores, una competencia donde los juveniles no tienen tanta participación. “Ya demostramos que para ambas competiciones tenemos un plantel muy amplio y con grandes jugadores. Pero yo no voy a parar de trabajar y voy a seguir soñando en que a mi corta edad pueda pelear por un puesto dentro del equipo que juega la Copa y traer la cuarta Libertadores al club”.

CAMARADERÍA. Por reglamento, los equipos deben alistar a un Sub19 y en el Apertura a él le tocó ser el más utilizado (ver info). “Entre todos los juveniles tenemos una muy buena relación. Con Fernando Cardozo (otro que tiene 3 títulos con Olimpia) tengo una amistad muy grande porque es de mi camada. Desde la Sub 14 venimos jugando juntos y compartir el plantel de Primera, lograr campeonatos juntos es algo muy lindo por todo lo que pasamos para llegar hasta acá. Ojalá podamos seguir cosechando títulos juntos, así como con todos los compañeros que van subiendo a Primera”.

MUCHO MÁS. Desde su debut hasta hoy, el volante que defiende la franja negra ha logrado cumplir rápidamente varios de sus sueños, pero dejó en claro que no se conforma y quiere más. “Siempre trabajé para eso, para ser exitoso en el club y escribir mi propia historia con la camiseta de Olimpia. Lo que más deseo es darle muchas alegrías a la gente del Olimpia y mi familia. Creo que estoy para mucho más, pero para eso tengo que seguir aprendiendo y mejorando cada día”.

Hombre de familia

Después de un semestre cargado de partidos y concentraciones, Quintana tuvo un domingo libre y contó que esos momentos los aprovecha para pasar en familia. “Me gusta mucho estar con mi familia, ese es mi momento de mayor felicidad. Lo que más me gusta es disfrutar de mis padres y de mis hermanos. Ellos se sienten muy orgullosos de mí y eso me pone muy feliz. No hay palabras para describir lo que se siente que tus padres y hermanos se sientan orgullosos”.

A pesar de su corta carrera, el volante siente el reconocimiento del hincha franjeado cuando sale a la calle. “Es algo único. Cuando todos los olimpistas, y también de los equipos rivales, me demuestran mucho cariño por la clase de jugador y persona que soy. Siento que me tienen un cariño enorme donde voy y eso me pone muy feliz, porque es algo que no se compra con nada”.