Querey tilda a terna a FGE de razonable y mejor que otras

También habló de los perfiles de los tres candidatos, señalando que son muy buenos profesionales y con una trayectoria que respalda el lugar que están ocupando en la terna, así como el cargo al que están aspirando.

“La doctora Cecilia Pérez, en lo que me tocó tratar con ella, colaboró bastante en un tema sobre narcotráfico. Fue valiente cuando se declaró la crisis penitenciaria... El doctor Emiliano Rolón es una persona con postura y decisión... No tengo mucha información del doctor Santander, pero me dicen que también es un excelente profesional”, expresó.

Lugo. Querey también habló sobre la situación de Lugo y dijo que a mediados del mes realizarán una evaluación para el alta médica, ya que está evolucionando bien.

“A mediados de este mes el equipo médico lo evaluará para eventualmente tener el alta médica. Él está evolucionando bastante bien”, dijo.



Puedo decir que es una terna bastante razonable en comparación con ternas anteriores que hemos tenido.

Jorge Querey,

senador FG.