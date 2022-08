Querey revela que aumentan las amenazas en su contra

“Siempre hubo amenazas. No te llegan como se ven en las películas, no es así, sino que viene un militar amigo y te dice ahí en la zona Norte se habla mucho que te pasaste la raya y cuidate, y en estos últimos días eso se volvió mucho más fuerte”, reveló ayer en entrevista con Radio Monumental.

Aseguró que por más fuertes que sean las amenazas, no le harán retroceder en sus investigaciones. “Están equivocados si piensan que me van a hacer retroceder. Toda la documentación (a la que accedió hasta la fecha la CBI) está a un clik de ser colgada en las redes, en la web, si llega a pasarme algo. La gente va a tener acceso a toda la documentación, incluso las que me prohíbe la ley”, indicó.

“Estamos en las puertas, en el límite de una situación de violencia política. Las instituciones están muy inficionadas por el crimen organizado, ese es el problema principal, hay estructuras cooptadas por estas mafias que se encubren y hasta son cómplices”, aseguró.

La CBI viene realizando una serie de reuniones donde analizan el lavado de dinero, el tráfico de cigarrillo y el contrabando y ya fueron convocados varios actores para ello. Uno de los que hasta ahora no se presentó es el ex presidente Horacio Cartes.