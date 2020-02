Quentin Tarantino, padre por primera vez

Le puede interesar: Tarantino cuenta su penúltimo cuento: "Érase una vez en Hollywood"



Quentin Tarantino, de 56 años, y Daniella, de 36 se casaron en 2018, anunciaron el embarazo el pasado mes de agosto y su propósito de tenerlo en Israel donde se quedarán después del parto.

Ambos se conocieron durante la gira promocional de Tarantino por la película Inglorious Basterds en 2009 y, más tarde, Pick tuvo una breve aparición en otra de sus obras Once Upon a Time in Hollywood.

En 2016, el director fue invitado a inaugurar el Festival de Cine de Jerusalén.

Pick es una de los cinco hijos del compositor israelí Svika Pick y su ex esposa Mirit Shem Or e inició su carrera como cantante a dúo con su hermana Sharona y apareció en una ronda de clasificación del concurso de Eurovisión.