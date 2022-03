Quejas contra sistema informático del IPS

CRÓNICAS VIRTUALES. En las redes sociales pululan las quejas. Por ejemplo, Marcelo Cantero twiteó: “Cuándo piensan reparar su plataforma de MI IPS??? Millones se gastó en software y sigue con un sistema precario”.

La plataforma Mi IPS, a la cual se accede por la web o una aplicación móvil, sirve para los agendamientos en algunas especialidades. Esta suele ser una herramienta alternativa para conseguir un turno, debido a la saturación del Call Center.

“No funciona el Call Center, no funciona la web de Mi IPS. ¿Cómo uno hace para marcar turno? O debemos ir a perder horas de nuestra vida y descuentos en el trabajo para ir a sacar turnos”, se preguntó Denis Cantero.

Incluso, el sistema de Asistente en Línea, disponible en la web, no funciona, se quejaron los asegurados. “Hace tres días tratando de ingresar y siempre me cierran el chat, después de esperar 10 a 15 minutos”, se lamentó Liliana Cardozo.

José Durand lleva días intentando agendar un turno y no lo logró por ningún medio. “No se puede lograr que atiendan una llamada a través del Call Center. Cuando atienden no tienen sistema o se corta, la app no funciona, el sitio web no funciona. No hay forma de agendar una cita”. El encargado de informática del IPS, Juan Frutos, se excusó de dar una entrevista telefónica.