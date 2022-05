Quejas contra comisiones de aguas se replican en los barrios de CDE

El acceso al agua potable en la capital de Alto Paraná es de privilegiados, debido al crónico déficit de cobertura de este servicio en los diferentes barrios. Hay problemas con el costo de conexión y la Municipalidad no tiene intervención debido a que la Ordenanza 210/97, por la cual se reglamenta el sistema de abastecimiento de agua potable de pozos artesianos en Ciudad del Este, está totalmente desfasado y requiere una actualización.

Si bien el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) habla sobre el costo, no se respeta. Cada comisión cobra lo que quiere a sus vecinos por la conexión. No hay un análisis técnico para determinar la capacidad de cada pozo.

Al respecto, el concejal municipal Sebastián Martínez, presidente de la Comisión de Planificación y Ordenamiento Territorial de la Junta Municipal, inició una serie de audiencias con representantes de comisiones vecinales para actualizar la ordenanza municipal. La intención es dar respuesta a los reclamos de los usuarios.

El concejal Martínez, antes de ser concejal municipal, fue director del Departamento de Desarrollo Social, por lo que pudo recoger datos concretos sobre los diferentes inconvenientes que se generan en torno al servicio de provisión de agua a través de los pozos artesianos.

La ciudad no tiene un plan de ampliación del servicio, las perforaciones se realizan de acuerdo con los pedidos de los vecinos y no de acuerdo con un estudio técnico o planificación previa. El debate para actualizar la ordenanza municipal recién está empezando. La intención es realizar un Congreso del Agua para ampliar el debate y tener listo un proyecto para finales de mayo.

PODER. Martínez dijo que la intención es mejorar la distribución de agua en la ciudad a través de las comisiones vecinales. Explicó a través de la red social, en una especie de rendición de cuentas de sus acciones en el legislativo, que la ordenanza en cuestión es bastante vieja.

“Puede ser que la comisión caiga en manos de una persona superhonesta y funcione bien, a la persona que corresponde se le da agua y si no corresponde no. Pero puede ser que caiga en mano de una persona que no es honesta, que privatiza el agua, que le priva a mucha gente y terminando dando absoluto poder a una persona que termina siendo un empresario prácticamente gracias a un bien que es de todos”.

Refirió que ante esta situación se tiene la necesidad de modificar la actual ordenanza municipal en lo que respecta a la administración y asegurar una mejor calidad de vida a las familias.

Entre otras cosas se necesita que cuando una persona necesite conectarse a una red de agua se realice luego de un estudio que garantice la disponibilidad de cobertura. “Si hay agua en el pozo se te puede dar y si no hay ser sincero y decir ya no hay, pero quien sabe eso. Necesitamos un especialista para eso y que no se le niegue al que necesita cuando si hay”.