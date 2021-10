¿Qué le pasa al presidente?

El artículo 237 de la Carta Magna establece que, tanto el presidente como el vicepresidente de la República deberán “dedicarse en exclusividad a sus funciones”. Sus funciones son tan importantes que no deben ocupar su tiempo en otros cargos, públicos o privados, remunerados o no, del tipo que sea. Obviamente, desempeñarse como presidente de un partido político no es una excepción a la clara intención de los constituyentes de 1992.

El primer mandatario de un país tiene suficientes problemas que afectan a toda la población como para distraer su atención en cuestiones menores y sectoriales. Si la Constitución le prohíbe cargos partidarios, cae de maduro que también le está vedado lanzarse a una agotadora campaña proselitista en una elección que tiene como premio un cargo prohibido.

Recuerde que el suplente del presidente ya ha dejado de pensar como vicepresidente y está en modo candidato. Hugo Velázquez percibió que si no era ahora, podría ser nunca. Lo que en otros partidos podría considerarse como una campaña prematura, en la ANR debe interpretarse como un uso excelso del timing político.

Esa aparente precipitación aceleró los tradicionales flujos internos de cara al 2023. Fíjese que el senador Beto Ovelar, en gradual proceso de migración hacia Honor Colorado, anunció que no apoyará a Hugo Velázquez porque no lo ve como un ganador. En cambio, el senador Enrique Bacchetta, hasta hace poco muy disgustado con Mario Abdo, considera que Velázquez es un gran candidato y que el propio Abdo ganaría las internas “sin despeinarse”. Estas posturas cambiantes deben leerse en clave republicana. El primero busca un reacomodo a la debacle electoral en su feudo departamental y el segundo sueña con ser el sucesor de María Elena Wapenka en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Si el vicepresidente ya está en campaña electoral, asusta la posibilidad de que en los próximos meses el presidente se meta en lo mismo. Si hasta ahora, cuando se supone que estaban concentrados en gobernar, nos va bastante mal, ¿qué nos sucedería si ambos se distraen en actos, reuniones y discursos proselitistas? En serio, lo del presidente parece una broma de dudoso gusto.

No es posible que haya olvidado lo que le sucedió a Nicanor Duarte Frutos hace quince años. Siendo jefe de Estado se presentó a la presidencia del Partido Colorado. Luego de ganar las elecciones, ejerció por unos minutos y pidió permiso. Una Corte Suprema de Justicia reverencialmente sumisa le permitió violar la Constitución, pero no pudo evitar una formidable protesta ciudadana que culminaría dos años después con la derrota de la ANR.

Mario Abdo sabe que lo que propone es inconstitucional. Y piensa arreglarlo como Nicanor: dice que si gana, no ejercerá el cargo. Si eso sucede, probablemente le vaya igual que a Nicanor y desate una crisis monumental. Hay que tener en cuenta que Duarte Frutos, a mitad de su mandato, tenía un considerable apoyo popular, lo que no ocurre con Abdo. ¿Cree el presidente que saldrá fortalecido después de recibir los ataques propios de una campaña interna?

Pero, además, quedan preguntas sin respuestas. Si no va a ejercer, ¿para qué se candidata? Parece una chiquillada descuidar los grandes asuntos nacionales para pugnar por un cargo que no ocupará. Lo realmente preocupante es que queda flotando la impresión de que no tiene conciencia de la responsabilidad de la investidura de la presidencia. Mario Abdo debería pensarlo mejor. O si no, el ciudadano de a pie tendrá el derecho a pensar que se le está burlando en la cara.