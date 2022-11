Qatar inicia su Mundial donde se filtró el debate sobre los derechos humanos

Diversas selecciones han multiplicado los mensajes al respecto y se esperan gestos simbólicos o mensajes a lo largo de la competición.

También está sobre la mesa la situación de los trabajadores migrantes, que hacen funcionar un país de menos de tres millones de habitantes y en el que el 90% son extranjeros.

"Decir que no debemos centrarnos en los derechos humanos con motivo del Mundial es algo que me ha irritado de verdad", dijo el viernes el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, criticó el viernes las "lecciones de moral" y la "hipocresía" de los críticos al evento.

"Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante", dijo el dirigente ítalo-suizo.

Qatar insiste en que está preparado para recibir al mundo sin discriminaciones.

El jueves, sin embargo, el emirato dio marcha atrás en su compromiso de suavizar temporalmente sus normas sobre la venta de alcohol y no permitirá el plan previo de vender cerveza antes y después de los partidos en las afueras de los estadios.

CRÍTICAS DE AMNISTÍA. En tanto, Amnistía Internacional (AI) criticó este sábado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por no reconocer "el precio que pagaron los trabajadores inmigrantes" para hacer posible el Mundial en Qatar y pidió que destine parte de las ganancias del torneo a compensarlos.

"Al descartar las críticas legítimas por violaciones de los derechos humanos, Gianni Infantino desestima el enorme precio que pagaron los trabajadores inmigrantes para hacer posible su torneo insignia, así como la responsabilidad de la FIFA en ello", declaró Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de AI.

HIPOCRESÍA OCCIDENTAL. Infantino denunció, por su parte, la doble moral existente en el mundo occidental, sobre todo en Europa en cuanto al respeto a los derechos humanos y los trabajadores.

Manifestó que los trabajadores que han llegado a Qatar han ganado cien veces más que en sus países y todo hecho dentro de la legalidad. "Nosotros en Europa cerramos nuestras fronteras, no permitimos trabajadores de estos países, o si se hace es en cifras mínimas para que puedan trabajar. Sabemos que hay multitud de trabajadores ilegales en países europeos, que viven en condiciones malas", indicó. "Aquellos que llegan a Europa lo hacen a través de rutas muy complicadas. Si a Europa de verdad le importara el destino de estas personas, de jóvenes, también podrían hacer lo que está haciendo Qatar, crear vías y rutas legales a través de las cuales al menos un porcentaje de estos trabajadores pudiera llegar a Europa y tener un puesto de trabajo y esperanza", declaró el sábado.

Por su parte, el cantante Robbie Williams, que actuará durante el Mundial, defendió su intención de participar y dijo que sería "hipócrita" rechazarlo.

Los cantantes que actuarán en Qatar están en entredicho por el dudoso respeto por los derechos humanos en el país, lo que ha llevado a Dua Lipa y a Rod Stewart -a quien habrían ofrecido un millón de dólares-a rechazar participar en los festejos de la Copa del Mundo.

Además, Maluma se marchó este sábado de una entrevista después de ser cuestionado dos veces por su participación en el evento y por su opinión sobre el respeto a los derechos humanos.

"Sería hipócrita no actuar", dijo Williams a la prensa inglesa. "No acepto ningún tipo de abuso, en cualquier parte, pero si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría ni actuar en mi cocina", añadió.

Williams ya actuó en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Rusia y ha estado vinculado con una aparición en la de este año, aunque su única actuación confirmada por ahora es el 8 de diciembre.

BRAZALETE. Ante la voluntad de varios equipos del Mundial 2022 de portar un brazalete con bandas coloreadas a favor de la inclusión, la FIFA reaccionó el sábado sacando su propio brazalete con mensajes para movilizar, un intento de frenar la iniciativa llevada a cabo en especial por Alemania.

La Mannschaft y la selección danesa repitieron el sábado a pesar de ello que sus capitanes, Manuel Neuer y Simon Kjaer, portarían el brazalete One Love que habían previsto llevar, a favor de la inclusión y contra la discriminación, y no el de la FIFA.

Por el momento, de los ocho capitanes de las selecciones en el origen de esta iniciativa solo el francés Hugo Lloris ha anunciado que renunciaba a esta propuesta.