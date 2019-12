Puppa Careaga nos inspira moda

-¿Qué es lo más gratificante que te ha ocurrido siendo una inflluencer de moda?

-Para ser una persona que empezó de cero y se hizo sola, puedo reconocer muchas cosas lindas, como el haber tenido la oportunidad de entrevistar a Paris Hilton, Aghata Ruiz de la Prada, Anna Fendi, Justo de Almado, así como el haber visitado tantos Fashion Week en el mundo. El haber viajado tanto es como una satisfacción propia, muy personal, pero en realidad lo que me hace feliz, lo que me llena el alma y lo que me empuja a seguir haciendo esto es recibir tantos mensajes. Son personas que me escriben diciendo que se animaron a nuevas propuestas de la moda y nuevos desafíos.

-¿Qué es lo nuevo y llamativo que se viene en esta temporada?

-Lo más nuevo y llamativo que se viene en verano son los tejidos naturales; se va a usar mucho el algodón y las prendas de lino; todas claras, colores como blanco, beige, nude, así como texturas naturales, como yute, tejidos trenzados con estos materiales. Básicamente es lo que se está empezando a utilizar en todo el mundo y será de manera permanente.

-¿Cuáles son los factores que se deben de tener en cuenta a la hora de vestir?

-Los factores que sí o sí se deben tener en cuenta están relacionados a nuestro clima, Por ejemplo, tenemos un calor que te hace sudar demasiado, por ende, por una cuestión de higiene, las prendas tienen que ser más sueltas.

-¿Cuáles son las prendas y calzados que no tienen que faltar en el placard?

-Una buena camisa blanca, pero que sea de una pima peruana o de algodón egipcio, esos son los dos tipos de algodón recomendados, porque son de excelente calidad. También una pollera middy, una campera de cuero y un buen jeans de tiro alto, en lo posible, porque son cómodos y estilizan un montón.

-Y para las fiestas de fin de año. ¿Qué recomendás?

-Para las fiestas de fin de año recomiendo que las chicas usen vestidos, polleras, nada de pantalones, que huyan de ellos en lo posible. Hay un modelo de vestido ideal para cada una de nosotras y es momento de usarlo, pues, en las fiestas, como las de fin de año y otras, es en donde una tiene que verse linda, disfrutar de una misma, verse bien. Una tiene que darse el valor en estas celebraciones.