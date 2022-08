Puerto Casado se prepara para festejar sus 133 años

La realización de desfile, que es un proyecto educativo de la escuela Bernardino Caballero, aprobada por la Junta Municipal con el apoyo de la comisión asesora denominada Honrando a mi ciudad, tuvo una sanción ficta, ya que el Ejecutivo municipal no dio respuestas al Legislativo en un lapso de 15 días hábiles por lo que quedó aprobaba y, por ende, las comunidades educativas involucradas se preparan para el homenaje a la ciudad de Puerto Casado.

La invitación para las instituciones locales públicas y privadas para formar parte del desfile y celebrar el cumpleaños de la comunidad está marcada para el día 25 de agosto, en horas de la mañana. El Municipio comunicó previamente que no podrá organizar el desfile este año alegando que no cuenta con recursos para el efecto y que se está recuperando de los efectos de dos años muy duros de la pandemia, donde priorizó las necesidades más urgentes de la población, por lo que se suspende para el próximo año. AM