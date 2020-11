Prueba Covid: Hoy arranca retorno opcional de maestros y estudiantes

“La mayoría de los colegios no recibirán a los alumnos por acuerdos con la comunidad educativa; no hay sistema de bioseguridad, la mayoría de los docentes tienen enfermedades de base y presentaron certificado médico y no asistirán. ¿Quién atenderá a los alumnos?”, así resume el titular del Sindicato Nacional de Directores, Miguel Marecos, el panorama general del retorno opcional a clases marcado hoy por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para alumnos del tercer año de la Educación Media.