Proyecto de subsidio se dilata y senadores se desentienden

“Ellos no hablaron con nosotros, ellos no conversaron, sencillamente yo me enteré por los medios que el proyecto se presentó. La gente del Gobierno no vino a dar la cara acá”, criticó.

Por su parte, el senador colorado Enrique Riera se mostró en contra de seguir otorgando dinero para Petropar. “Esa plata estaba destinada a calzar el Presupuesto General de la Nación, quiero saber cómo se va a hacer con las grandes deudas”, expuso.

Agregó que la intención es cuestionable sobre todo cuando el titular de Petróleos Paraguayos se encuentra en plena campaña electoral.

“El presidente de Petropar (Denis Lichi) es candidato de la interna colorada, ingresaron cualquier cantidad de personas, suspendimos tres licitaciones, le solicitamos respetuosamente que renuncie y no hemos logrado ningún retorno; entonces, desde ese punto de vista, no tenemos intención de acompañar”, sostuvo.

También se mostró en contra de la normativa el senador Carlos Filizzola, del Frente Guasu, ya que a su parecer el combustible no se tiene que subsidiar tocando dinero público. Sin embargo, prefirió ser prudente y comentó que analizarán el documento con su bancada.

“Nuestra posición siempre fue que se tienen que transparentar los precios de los combustibles, no pueden seguir estos precios altos cuando en el mercado en general, a nivel regional, los precios han bajado, el precio del crudo, el precio de los combustibles ha bajado a nivel internacional y que acá tengamos los precios altísimos”, agregó.

Mencionó que el Gobierno tiene que tomar las medidas necesarias para que baje el combustible regulando el precio.

“El Estado tiene potestad de intervenir el mercado, no puede ser que el Estado no regule. Tiene que haber intermediación del mercado, tiene que existir, para eso está el Estado, que tiene que proteger a la gente y la gente está sufriendo por culpa de los altos precios del combustible”, destacó.

En Comisión. El senador proyectista, José Ledesma, indicó que el documento recién tuvo mesa de entrada ayer y fue girado a la Comisión que debe estudiar la normativa y dictaminar a favor o en contra.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Miguel F. Rodríguez, precisó que el martes se estudiará la propuesta.

Rodríguez admitió que se trata de una situación “complicada” ya que a primera vista parece un subsidio.



Senadores de diferentes bancadas cuestionan la intención de aplicar un nuevo subsidio a Petropar, lo que genera disgusto en los camioneros, que estudian posibles medidas.