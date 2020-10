Prosigue la Champions

Tras su paseo frente al Atlético de Madrid (4-0), el elenco alemán intentará prolongar su impresionante marcha: el club bávaro encadena 12 victorias consecutivas en Champions con 47 goles marcados y 8 encajados.

A su vez el Real Madrid, tras la humillación de una derrota en casa en su estreno ante el Shakhtar Donetsk (3-2), aspira a reaccionar frente al Mönchengladbach en Alemania (17.00).

Zizou podrá contar nuevamente con su capitán, Sergio Ramos, que marcó de penal ante el Barça tras causar baja, lesionado, frente a los ucranianos.

Otros juegos para hoy: Shanktar vs. Inter (14.55), Marsella vs. Mancheter City (17.00), Liverpool vs. Midtjylland (17.00), Atlético de Madrid vs. RB Salzburg (17.00), Atalanta vs. Ajax (17.00) y Porto vs. Olimpiacos (17.00).

SIN CR7. La cartelera prosigue mañana con otros 8 juegos en los que destaca Juventus vs. Barcelona (17.00).

El elenco italiano no podrá contar con Cristiano Ronaldo, marginado por Covid-19, por lo que no habrá clásico con Messi.