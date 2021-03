Proponen que embajadas gestionen los inmunizantes

El proyecto también plantea instalar un comité de crisis para evaluar nuevas estrategias sanitarias y financieras para hacer frente a la crisis causada por la pandemia.

“Venimos a manifestar nuestra preocupación por la falta de llegada de las vacunas contra el Covid-19, cuya provisión reposa únicamente en el sistema Covax que lastimosamente no está dando respuestas eficaces”, apunta el documento.

Entre los argumentos también se indica que la falta de vacunas no solo afecta a la realidad sanitaria y económica, también ahonda la crisis educativa. “Puesto que no podemos seguir improvisando y gerenciando el escenario de miles de estudiantes en los distintos niveles, sin tener en cuenta el daño brutal que estamos ocasionando a nuestro tejido social y al capital humano de nuestro país”, expresa.

El proyecto, en tanto, insta al ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, a instalar un comité de crisis, para lo cual deberá convocar a los gremios médicos y actores destacados en el ámbito de la salud, con el objetivo de evaluar nuevas estrategias sanitarias y financieras para enfrentar con mejores chances al Covid-19, según se detalla en el planteamiento.

“Muy poco se ha hecho en educación y salud para resolver las deficiencias en infraestructura y en ese contexto las vacunas no recibieron la gestión adecuada. Los niños no son el problema, se debe vacunar a los trabajadores de la salud y al personal docente. Se debe priorizar a la población de riesgo y para eso necesitamos conocer la estrategia del Poder Ejecutivo tanto en la gestión de vacunas por fuera del Mecanismo Covax como las nuevas medidas económicas que desarrollaremos durante el año 2021. No es admisible seguir improvisando en áreas cruciales para nuestro desarrollo: salud, economía y educación”, asevera el texto del proyecto.

Hasta ahora el Ministerio de Salud solo logró adquirir 4.000 dosis de la vacuna, las que sirven solo a 2.000 trabajadores del área de Terapia Intensiva.

La crisis se profundiza además por la carencia de insumos.

El director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boetner (Ineram), Felipe González, renunció ayer por la falta de medicamentos y la desesperación de familiares de pacientes con el coronavirus.