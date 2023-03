Proponen minibuses en los horarios de baja circulación

Ante el debate en la sesión de la Junta Municipal de Asunción sobre la disminución de frecuencia de los buses y el argumento de los empresarios que afirman trabajar a pérdida, el concejal Humberto Blasco (PLRA) planteó que se puede volver a implementar el sistema de minibuses en los horarios de baja circulación.

“Vamos a tener siempre esa picardía de los empresarios de querer obtener un mayor rendimiento por bus, y creo que es justificado desde el punto financiero, pero injusto desde lo humanitario. Entonces se puede flexibilizar la norma para que en horario no pico se puedan tener transportes de menor capacidad y con eso asegurar la disponibilidad y no habrá excusa para la regulada porque hay pocos pasajeros en horarios no pico”, indicó.