Programan candente Fecha 21

Anoche, tras la culminación de la jornada 20 del torneo Clausura, tuvo lugar la reunión de la Divisional Profesional de Primera División de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) que calendarizó los partidos correspondientes a la Fecha 21, la penúltima del torneo.

El capítulo 21. El domingo 6 de noviembre, se disputarán dos encuentros: Libertad vs. Guaireña FC en el Tigo La Huerta (a las 17:30) y más tarde desde las 19:30, Guaraní vs. Tacuary en el Rogelio Livieres. El día lunes, un solo duelo, a las 19:30, Cerro Porteño vs. Resistencia en el Gral. Pablo Rojas. Mientras que el martes 8 de noviembre se jugarán todos los partidos en simultáneo desde las 19:30: Nacional vs. Ameliano, en el estadio Arsenio Erico; Sol de América vs. Olimpia en el Defensores del Chaco y 12 de Octubre vs. Gral. Caballero JLM en el Luis Salinas.