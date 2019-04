Productores rurales rechazan una retención de parte de sus ingresos

Además, recurrir a una eventual retención a productores de bajos ingresos plantea una situación de injusticia, porque ni siquiera los grandes productores contribuyen como deberían a pesar del impacto que tienen sobre la tierra, la naturaleza y las comunidades, explicó.

La comisión directiva de la FNC se reunirá la próxima semana para analizar medidas al respecto, adelantó Villalba. “Nuestros ingresos son luego bajos; además, el pequeño productor no tiene ninguna garantía: no tenemos mercados, los precios son inestables, ¿cómo el pobre va a pagar?”, cuestionó la líder de la FNC.

Puso de ejemplo el rubro de la mandioca, el cual el mes pasado estaba a G. 20.000 la bolsa de 20 kilos y esta semana vendieron la misma bolsa por G. 15.000. “Estamos regalando prácticamente nuestro trabajo”, recalcó.

De hecho, esta situación motivó que los agremiados a la FNC se manifestaran en diferentes puntos del país, con miras a una movilización nacional, bajo la consigna “Por una política de Estado para la producción nacional”. Los reclamos específicos incluyeron: tierra, crédito, semillas, mercado, precio, apoyo técnico, infraestructura, caminos, servicios básicos, educación, salud. Ayer salieron a las calles en Central, Canindeyú, San Pedro, Concepción, Paraguarí, Caaguazú, Misiones y Guairá.

“¿Qué pasa con los grandes empresarios que explotan la tierra con este modelo de producción y no pagan impuestos justos? ¿Por qué nuevamente a los pequeños productores se les tiene que presionar”, lamentó la dirigente campesina.

polémico artículo El artículo 33 del borrador del proyecto de ley de reforma tributaria de Hacienda establece que el contribuyente del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) deberá practicar la retención del impuesto a las personas no organizadas empresarialmente, cuando aquél adquiera bienes de pequeños acopiadores, productores rurales, recicladores; o cuando contrate servicios en el rubro de la construcción, como albañiles y electricistas, y labores de campo en establecimientos agropecuarios, lo que incluye a los propios agricultores, obrajeros o capataces de estancia. Es decir, se pretende retener parte de sus ingresos a trabajadores que menos dinero ganan.

La base de retención será el 30% del monto pagado, monto sobre el cual se aplicará la tasa del 10% y constituirá pago único y definitivo. Esto quiere decir que, de aprobarse la Ley, la retención será de un nivel del 3% de los ingresos de los sectores mencionados.

MEDIDAS. Por su parte, Alfredo Ledesma, de la Asociación Paraguaya de Productores Frutihortícolas, dijo que “la cuestión impositiva a los productos primarios es algo muy peligroso”.

Dijo que hay espacios donde el Gobierno debe actuar antes de presionar impositivamente a los productores, como lo son la evasión y, especialmente, el ingreso del contrabando.

Otras cuestiones que hacen a la actividad y que el Gobierno puede intervenir para que mejore la actividad del sector es la apertura de mercados, motivar la industrialización, analizar los precios e investigar formas de mejorar la producción.

“La tendencia de nuestra economía tiene que ser darle valor agregado a la producción, de tal manera a dar más fuentes de trabajo y valorizar nuestros productos; esto permitirá un mayor ingreso en el fisco”, explicó. “Con el fortalecimiento de los sectores se puede fortalecer el fisco, si mejora se aporta más”, agregó.

Hizo hincapié en la necesidad de una lucha real contra el contrabando, debido a que esto les está restando mucho mercado y por ende estabilidad e ingresos.

Otro sector que ya se pronunció en contra del polémico artículo del borrador del proyecto de reforma fiscal de Hacienda es el de los recicladores, quienes ganan inclusive menos que los sectores ya mencionados.

Preocupa a los electricistas la intención de retener pagos

José León Ramón, de la Asociación de Electricistas del Paraguay (Electron) y de la Asociación de Electricistas de Alto Paraná, manifestó que los gremios aún no sentaron postura formal sobre la reforma impositiva; sin embargo, mencionó que varios profesionales ya analizaron el problema que puede representar la manera en que el Fisco quiere retener sus remuneraciones.

A su criterio, la medida raya la ilegalidad, pues la mayoría de los electricistas son independientes y ni siquiera se puede hablar de salarios, dado que no perciben sueldos.

“No es conveniente. ¿Cómo nos van a tocar si yo todavía no sé lo que va a pasar mañana conmigo? En el caso de Itaipú y otras empresas hay muchos electricistas contratados. ¿Qué va a pasar cuando termine su contrato? Sin embargo, ya se les va a tocar el anticipo. Nos van a sacar dinero anticipado de algo que no sabemos qué vamos a ganar”, dijo.