Prodigiosas voces de Il Divo suenan mañana en Arena SND

Destacados. Sus miembros fueron descubiertos hace 15 años por el famoso productor Simon Cowell, y, bajo su tutela, se convirtieron en el más importante grupo vocal de tenores, con más de 30 millones de álbumes vendidos, 160 álbumes de oro y platino en 33 países en su haber, además de haber sido los primeros artistas a medio camino entre la ópera y el pop en poner su álbum debut en el Nº 1 del Top 200 de Bill-board.

Con hits como Regresa a mí, The Time of Our Lives, I Believe in You, u Hola, versión del éxito mundial de la cantante Adele, agotaron entradas en los escenarios más importantes de todo el mundo.

Además de sus trabajos de estudio, en el 2005 publicaron un disco especial de canciones de Navidad, denominado The Classic Christmas album; en 2012 también lanzaron el recopilatorio The Greatest Hits, que contaba con 4 temas nuevos. Asimismo, editaron los álbumes en directo An Evening With Il Divo: Live In Barcelona (2009) y Live in Japan (2014). Cuentan también con numerosas ediciones especiales, duetos y colaboraciones con otros artistas, como Céline Dion, Tony Braxton, Kristin Chenoweth o Michael Ball, y varios devedés de sus conciertos en vivo.

Festejo. Para celebrar su 15º aniversario, el grupo cuyos miembros originales son el español Carlos Marín, el suizo Urs Buhler, el francés Sebastien Izambard y el estadounidense David Miller, lanzaron su décimo disco de estudio, Timeless.

Graham Parker, presidente de Universal Music Classics y Decca Gold, se declaró encantado de que el material fuera publicado bajo el sello que dirige. “El arte vocal de Il Divo, que abre un nuevo camino al género contemporáneo, continúa cultivando un atractivo global”, aseguró.