Proclamen que el Reino de los Cielos está cerca

El papa Francisco sobre la lectura de hoy que nos pueda ser de utilidad al tiempo que vivimos dijo: (...) En la lectura del Evangelio de hoy, observamos que, después de la oración, Jesús elige a los doce Apóstoles. El Señor lo dice claramente: “No han sido ustedes los que me han elegido a mí. Soy yo quien los ha elegido a ustedes”.

Este segundo momento nos da coraje: “Yo soy elegido, yo soy una elección del Señor. En el día del Bautismo él me ha elegido”. Y Pablo, pensando en esto, decía: “Él me eligió a mí, desde el seno de mi madre”. Por tanto, nosotros los cristianos, hemos sido elegidos:

Estas son las cosas del amor. El amor no ve si uno tiene rostro feo o rostro bello: ama. Y Jesús hace lo mismo: ama y elige con amor. ¡Y elige a todos! Él, en la lista, no tiene a nadie importante, entre comillas, según los criterios del mundo: es gente común.

Jesús llama a todos ¿Recordamos la parábola de las bodas del hijo: cuando los invitados no fueron? ¿Qué hizo el dueño de casa? Envía a sus siervos: “¡Vayan y traigan a todos a casa! Buenos y malos”, dice el Evangelio. Jesús ha elegido a todos.

El Espíritu envía. Jesús es el Enviado, lleno del Espíritu del Padre. Ungidos por el mismo Espíritu, también nosotros somos enviados como mensajeros y testigos de paz. ¡Cuánta necesidad tiene el mundo de nosotros como mensajeros de paz, como testigos de paz! Es una necesidad que tiene el mundo. También el mundo nos pide hacer esto: llevar la paz, testimoniar la paz.

La paz no se puede comprar, no se vende. La paz es un don que hemos de buscar con paciencia y construir “artesanalmente” mediante pequeños y grandes gestos en nuestra vida cotidiana. El camino de la paz se consolida si reconocemos que todos tenemos la misma sangre y formamos parte del género humano; si no olvidamos que tenemos un único Padre en el cielo y que somos todos sus hijos, hechos a su imagen y semejanza.

(Frases extractadas de https://www.pildorasdefe.net/liturgia/evangelio-de-hoy-lecturas-del-dia-8-julio-2020 y https://es.catholic.net/op/articulos/48693/cat/331/-proclamen-que-el-reino-de-los-cielos-esta-cerca.html#modal).