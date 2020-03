Prioridad es cuidar la salud y lo económico está después, señalan

Pese al complicado panorama económico derivado de la situación, los analistas coinciden en que lo prioritario en este momento es cuidar la salud de la ciudadanía, por encima de los efectos negativos en ciertos sectores, y no exponerse a que el virus cause estragos, como ocurrió en otros países del mundo.

“En momentos como estos lo económico pasa a segundo plano. No le pidas al gobierno que solucione los problemas sanitarios si vos no pones tu parte”, fue lo que expresó, por ejemplo, el ex titular del Banco Central del Paraguay Carlos Fernández Valdovinos, a través de sus redes sociales.

En la misma línea se expresó Stan Canova, quien ante consultas de Última Hora coincidió en que la salud, en este delicado contexto, está “por encima de todo, aunque signifique un golpe duro a la macroeconomía”. Agregó que también se debe considerar que el shock puede ser mayor incluso, si es que ahora no se logra contener el mal.

CHOQUE. La paralización de diversas actividades se sumó al difícil contexto mundial y regional derivado de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, según los análisis especializados.

El informe del mes de febrero de Valores Casa de Bolsa hace hincapié en que el coronavirus se sumó dentro del plano económico a la incertidumbre que ya se vivía con relación a la guerra comercial entre China y EEUU, junto con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

“Esta situación, que produce una caída de los principales indicadores bursátiles globales, obligaría a que se corrijan a la baja las proyecciones de expansión para el presente año”, agrega.

Por su parte, la Consultora CPA Ferrere considera que los efectos globales de la pandemia podrían ser más profundos que los de la crisis de 2008, en que la economía mundial sufrió una crisis financiera que derivó en un shock de demanda agregada.

“A diferencia de 2008, la crisis del Covid-19 está provocando también un shock de oferta debido a medidas como el aislamiento de ciudades, regiones (China) o países (Italia), la suspensión de distintas actividades en países avanzados y el cierre de plantas industriales”, expresaron desde la consultora.

EXPECTATIVAS. El Banco Central del Paraguay de momento prevé que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) local sea de 4,1% para el cierre de este año. Durante el primer mes del año, se creció en 4,5%, según datos preliminares oficiales. Sin embargo, desde el sector privado se tiene menos entusiasmo, sobre todo atendiendo que la economía global sufre los efectos del coronavirus. Los bancos privados Itaú y Basa prevén expansión de 3,5%.