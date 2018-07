Principales sectores de educación dicen que darán chance a Petta

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la coordinadora de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) plantean “dar una oportunidad” al ex senador.

Silvio Piris, de la FEP, señaló que “no le desagrada” la idea de que el ex senador asuma la titularidad del Ministerio, ya que cree que “falta el anuncio nomás ya”.

“Eduardo es compueblano nuestro de Itapúa. Yo lo conozco y no nos desagrada. Creo que hay que darle una oportunidad, un voto de confianza, ayudarlo. Él va a contar con nuestro apoyo para liderar un proyecto interesante, para transformar la educación. Si quiere vulnerar derechos docentes nos tendrá en la vereda de enfrente”, comentó a la 1020 AM.

Carácter. Piris indicó que Petta deberá lidiar con su carácter y evitar las imposiciones.

Alegó que no buscan que Petta pida permiso para cada decisión, “sino que hay cosas que debe dialogar con todos”.

“El carácter de Eduardo es lo que debe moderar. No es lo mismo manejar a la Patrulla Caminera a manejar a 80.000 docentes. Que no sea autoritario. Imponer sus ideas sería un error”, analizó.

Indicó que el ex legislador solo debe aprender a dialogar con todos los sectores y escuchar, sobre todo.

“En la era democrática, el 80% de los ministros de Educación fueron abogados. Hay muy pocos ministros que estuvieron en aulas. Hablamos de maestros de grado. Raúl Aguilera y Blanca Ovelar son quienes estuvieron en aulas; el resto lo hizo a nivel terciario”, aseguró.

Aún así afirmó que “no le desagrada” la idea de que Petta asuma la titularidad del Ministerio de Educación.

Expuso que desde la FEP desean hacer “una revolución” respecto a la capacitación, infraestructura, provisión de almuerzo escolar y la reforma educativa “que nos urge”.

Indicó que como gremio no pusieron ningún tipo de condición. “La única condición era que tenga buen desempeño”, insistió.Al ser consultado si cree que el credo religioso del posible ministro de Educación podría afectar a la educación, Piris respondió que no, pero aseguró que el ex legislador “tiene fama de estricto”.

FENAES. Karina Gill, del Fenaes, indicó que inicialmente rechazaron la figura de Petta por ser político, pero que ahora creen que si el presidente electo Mario Abdo Benítez no tiene a otra persona de confianza para el sitio, “estamos abiertos a dialogar con él”.“Esperamos que (Petta) no venga a reunirse con nosotros creyendo que podrá hacer un monólogo. Estos últimos cincos años los políticos solo hacían monólogos, solo nos daban sus puntos y ni querían construir nada”, dijo a ÚH.

Señaló que el ex senador, de ser nombrado al frente del MEC, deberá aprender a hablar con todos y saber escuchar.

“Vamos a ver si se rodea de técnicos, que es lo importante. Queremos ver una mesa de trabajo estudiantil (MTE) (…) Si Petta quiere cambiar y construir que en esa mesa se escuchen todas las voces”, sostuvo. Gill recordó que con la ex ministra Marta Lafuente, que era una tecnócrata, la crítica era que no sabía manejar el Ministerio; es decir, no tenía cintura política. También criticó fuertemente al ex ministro Enrique Riera.

“Pero también es difícil si alguien no sabe sobre la vivencia de la educación pública. No necesitamos un politiquero como Riera que convirtió el ministerio en una seccional colorada y hasta obligaba a votar a todos por sus candidatos”, mencionó.