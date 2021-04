Primeros clasificados en el futsalFIFA

Los marcadores registrados en la fecha 1: Itauguá 1-5 Lambaré, Ypehú 7-1 Pilar, Caaguazú 6-3 San Bernardino, Limpio 2-0 Capiatá, Villa Hayes 6-1 San Lorenzo, Mallorquín 2-2 Franco, Carapeguá 5-3 Ybycuí y Villarrica 6-3 Ypacaraí.

Hoy se completa la ronda de grupos con los choques desde las 8.30: Hayes vs. Itauguá, Caaguazú vs. Capiatá, Ypacaraí vs. Pilar, Villarrica vs. Ypehú, Ybycuí vs. Franco, San Lorenzo vs. Lambaré, Carapeguá vs. Mallorquín y San Bernardino vs. Limpio.