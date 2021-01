Primera línea de combate al Covid pierde dos vidas más

Dos médicos más se suman a la lista de trabajadores de blanco que han perdido la vida en el combate contra el coronavirus en el país. Se trata del anestesiólogo Nemesio Fiandro y el cirujano Julio Cuquejo Borquines, quienes fallecieron en las últimas horas a consecuencia del Covid-19. De este modo ascienden a 19 las bajas de profesionales médicos a causa de la enfermedad.

Nemesio Coco Fiandro, reconocido anestesiólogo, falleció el domingo, mientras que el clínico y cirujano Julio Cuquejo murió ayer, informó el Sindicato Nacional de Médicos. Ambos especialistas trabajaban en diferentes dependencias del Ministerio de Salud Pública. La primera víctima fatal del Covid-19 en el país fue el doctor Hugo Díez Pérez, médico que se habría contagiado prestando servicios en el marco de la pandemia que apenas se iniciaba en Paraguay. Hace menos de una semana también se reportaba en el sector de blanco, el deceso de la enfermera Nimia Ramírez Aquino, de 45 años, luego de pasar por toda una odisea en la localidad de Fuerte Olimpo, donde no contaban con unidad de terapia intensiva, por lo que tuvieron que trasladarla hasta la capital, pero falleció en el trayecto. El fin de semana, el Dr. Carlos Morínigo, jefe de contingencia respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), también confirmó que dio positivo al test de Covid-19. “Hoy me toca ser un número más dentro de las estadísticas... No se imaginan la cantidad de cosas que pasan por la cabeza de uno... No se imaginan cómo afecta a la familia y a quienes amamos... Con la fe puesta en Dios y la Virgen me voy a recuperar...”, escribió en su cuenta de Facebook.



