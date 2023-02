Prieto pide a Efraín que insista y busque la unidad de la oposición

El abogado Miguel Prieto Vallejos, intendente municipal de Ciudad del Este, considera imperiosa la necesidad de unir a la oposición dentro de la Concertación Nacional. Sostiene que Efraín Alegre debe tragarse su orgullo y sentarse a hablar con otros referentes de la oposición.

En una extensa entrevista con Telefuturo, aseguró que divididos solo se beneficia al Partido Colorado y sus chances de mantener el poder en las elecciones generales del 30 de abril. “Tenemos una brillante oportunidad de ganar. El Partido Colorado nunca estuvo tan golpeado, tan desacreditado”, afirmó.

Prieto es jefe de campaña del movimiento Yo Creo que él lidera y le llevó a la intendencia municipal y que ahora postula al economista Daniel Pereira Mujica para la Gobernación de Alto Paraná y en este contexto forma parte de la Concertación.

Comentó que hace un buen tiempo ya habló del tema con Alegre, pero que no ve los resultados. Aclaró que él no es nadie, solo un soldado más dentro de la Concertación, pero que le gustaría ver los resultados un poco más rápido. “Manejamos algunos números, obviamente puede haber otros puntos de vista, pero pensando estrictamente con los números que manejamos tenemos muchas chances hablando como Concertación de la que yo soy parte. La idea que tengo es que Efraín podría tragarse un poco su orgullo y sentarse a hablar con otros referentes muy importantes de la oposición”, remarcó.

SOLDADO. Entre los otros referentes de la oposición mencionó a José Luis Chilavert, Paraguayo Cubas, Euclides Acevedo y Jorge Querey. Empero, aclaró que no es que sea imposible la victoria sin la unión, pero si se tiene el camino allanado hay que hacer la tarea. “Tenés que irte a hablar, coordinar, cerrar, es una sugerencia mía, no soy jefe de campaña, soy un simple soldado que está dentro de Concertación”, indicó.

Comentó que esta opinión que tiene ya la habló hace tiempo con el propio Efraín Alegre. “Ya lo hablamos hace tiempo y creemos que se está trabajando sobre esto, pero queremos ver el resultado más rápido”, dijo y añadió que no ve ese acercamiento, pero espera que en los próximos días se dé porque cada sector tiene sus seguidores y que eso se debe reconocer. “Todos tienen seguidores. Chilavert tiene, Euclides tiene y Payo también tiene y sumado todo, la oposición es muy fuerte, casi invencible”, consideró.

Según el político esteño, así como hoy está la situación de la oposición, favor les hacen a los colorados para seguir en el poder y que en el caso puntual de Ciudad del Este se siente. “Hoy estamos totalmente divididos en muchos pedazos y lo único que estamos haciendo es un favor a la ANR, a que siga en el Gobierno. Ya ven el resultado por lo menos acá en Ciudad del Este, capaz que en otras ciudades están mejor, pero a mí me gustaría trabajar mucho más coordinado con el Gobierno central”, expresó.

HAY QUE GANAR. Prieto destacó el trabajo de Soledad Núñez y Alegre y que en ese sentido no hay nada que reclamar. “Se están esforzando mucho. Yo no soy nadie, no soy estratega; simplemente soy un soldado que se sumó dentro de la Concertación y quiero ganar”, indicó.

Afirmó que no quiere ser más un intendente dentro de la oposición como lo es ahora, donde le cierran la puerta de la Itaipú Binacional, no obstante, aclaró que trabaja muy bien con el gobernador de Alto Paraná, el colorado Roberto González Vaesken, pero que no tiene muchos recursos.

“El resto solo persecución por parte de la Contraloría y los demás entes del Estado. Quiero que me dejen trabajar tranquilo, por eso yo aposté y voy a seguir apostando hasta el final por Concertación porque di mi palabra”, agregó.

Insistió que la Concertación tiene que ganar y para ello hay que ir a hablar con todos los sectores de la oposición. “Siempre le dije a Efraín, al menos cuando me tocó la oportunidad, vamos a pelearnos siendo gobierno y no en la llanura, al menos esa es mi visión. Es menos traumático pelearnos después de ganar las elecciones”.

En el caso de Ciudad del Este; Prieto recordó que ganaron a los colorados las municipales y después se pelearon con un sector de Patria Querida y de Cruzada Nacional, pero ya estando en el Gobierno Municipal.

“Ahora estamos volviendo a trabajar juntos con algunos candidatos de Patria Querida y de Cruzada, pero nosotros necesitamos ganar la presidencia de la República. Efraín está rodeado de 50 asesores que uno de ellos tome la iniciativa y llame a Payo y se sienten a hablar uno, dos o tres días hasta que salga algo”, dijo.

