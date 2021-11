Prieto afirma que no se arrodillará ante el patrón, la mafia ni el narcotráfico

Dijo que en Ciudad del Este no se gana elecciones con la mafia y el narcotráfico. “La gente en el Este entendió más que nadie que el mafioso sigue siendo mafioso, que el narcotraficante siga siendo narcotraficante y que el político siga siendo político, no mezclemos las cosas y eso quiero que entiendan los demás políticos del país”.

“Que aprendan como hicimos, acá en Ciudad del Este, el pueblo nos dio su respaldo. No mezclemos el narcotráfico y la mafia con la política. Señores políticos de todo el país, no se vayan a arrodillar ante un narcotraficante, ante un mafioso para pedirle dinero para que le financie su campaña, así no se gana la confianza de la gente”, agregó.

Aseguró que el cariño del pueblo se gana con trabajo, con sinceridad y con entrega. “Así se gana la confianza de la gente. El próximo candidato a la presidencia de la República, que está por verse, yo le pido de corazón y va a tener mi apoyo y de todos los esteños si no se arrodilla nunca ante ningún mafioso y ningún narcotraficante, así se gana el apoyo de la gente, como nosotros lo hicimos. Este es el verdadero camino para quitar de la sombra a nuestra querida ciudad”. Agradeció a la ciudadanía esteña por darle una mayoría propia en la Junta Municipal. “Gracias por creer en nosotros. Ahora nos toca a nosotros, las personas que fueron elegidas por ustedes, nuestro patrón son ustedes”.

PATRÓN. Dijo que él no se va a arrodillar ante nadie para ganar una elección y no apoyará a nadie que lo haga. “Nosotros no le llamamos a patrón a otro, ustedes son los patrones, nosotros no nos vamos a arrodillar nunca ante ningún patrón. Solamente nos vamos a arrodillar ante Dios y no ante otro mortal en esta vida. Todo lo que hagamos en estos 4 años es por y para ustedes, los únicos patrones verdaderos en esta democracia. Gracias y prepárense para el mejor gobierno de toda la historia del Paraguay”.

“Es un día feliz e histórico para nuestra ciudad y para nuestro país. Quiero agradecer a toda la gente que creyó en nosotros. Ratifico mi plena confianza a la Justicia Electoral paraguaya. Mucho se dijo de que iba a haber fraude, que las máquinas eran peligrosas, mucho se habló de este sistema electoral y yo en todo momento creí”, agrego.

En otro momento dijo que sabía que iba a ganar gracias a las encuestas realizadas por su propio jefe de campaña Dani Pereira Mujica. “Quiero agradecer y felicitar a la Justicia Electora por el transparente, producente y prolijo trabajo, o sino cómo se explica que haya coincidido fielmente nuestras encuestas, que de forma muy precisa realizó mi quiero amigo Mujica”.

Agradeció a la gente que creyó en su gestión y en sus propuestas electorales. “Creyó en nosotros, pese a todo lo que se armó y se dijo a través de la prensa direccionada, ataques políticos, cómo se explica que este equipo independiente que gastó menos del 5 por ciento de lo que gastó nuestro inmediato seguidor el Partido Colorado”.