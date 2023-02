Prevención de la violencia inicia en casa con la educación, dice experta

“Desde tiempos anteriores, a los violentos se les conocía como los más fuertes, valientes, sin embargo, hoy en día sabemos que la violencia justamente termina en homicidios, feminicidios, que es la extrema. Podemos escuchar alrededor del mundo cada caso de crímenes que está habiendo contra niños, adultos, entonces es un flagelo que va a ir en aumento si no se ataca desde la prevención”, explica.

Violencia intrafamiliar: Prevención inicia en casa con la educación

La violencia –detalla– es la fuerza ejercida en contra de otra persona. “Cuando hablamos de intra, hablamos del seno de la familia, internamente y puede darse entre el hombre la mujer; de una mujer hacia un hombre; hacia los hijos, incluso hacia los padres, ancianos”.

TRATAR TRAUMAS. Un tema importante también que destaca es que hay que ir en la historia de las personas que son agresivas para determinar de dónde viene esa conducta.

“Estudios sicológicos, científicos alegan que son traumas no resueltos, por ejemplo, un niño que convivió con un padre/madre agresivo, lo repite, que es justamente el ciclo de la repetición, lo lleva a la práctica porque hay una historia donde no fue sanada, no fue cortada, no tuvo una asistencia sicológica, entonces el agresor cree que todo se resuelve con violencia”, dice Rodríguez.

Por lo tanto –explica– que se debe insistir en los valores, el respeto y los límites, ya sea en la casa o en una relación de pareja y amistad.

Estadística

Violencia. Según los datos del Ministerio Público, el 2022 cerró con 31.623 denuncias por violencia intrafamiliar.

Aumentó. En comparación con el 2021 (29.288 casos), el año pasado tuvo un aumento de más de 2.300 denuncias.

Porcentaje. El 78,5% de mujeres sufrió algún tipo de violencia.

Feminicidios. Un total de 36 mujeres fueron víctimas de feminicidios el año pasado.

En cinco años. Del 2018 al 2022, 194 mujeres fueron víctimas de feminicidios; es decir, casi 200 asesinadas.

