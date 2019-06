Pretenden recorte para los que ganen G. 30 millones

“Nuestro planteo tenía el propósito de mejorar ostensiblemente el servicio de terapia intensiva en el Paraguay y escuché hablar de populismo y demagogia. La idea es que todos presenten ideas, dado que los datos de la realidad dicen que el sistema está colapsado. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el 10% de las camas de un hospital sean para terapia, y aquí hay una cama por cada 23.000 habitantes”, señaló.

Dijo que según el Ministerio de Salud, por lo menos se deben duplicar las camas para las terapias que por su escasez en los centros de salud muchas veces causa fallecimientos que se podrían prevenir.

Mencionó que además del recorte de los privilegios de parlamentarios y funcionarios, ahora también evalúan dotar de más camas mediante el blindaje de un monto por hasta USD 50 millones de los bonos soberanos.

Asimismo recibió varios aportes para hacer una ley viable por parte de los senadores Fernando Lugo, Paraguayo Cubas, Desirée Masi y Juan Bartolomé Ramírez.

Recorte. Víctor Ríos dijo que hay varias alternativas para bajar el sueldo a los legisladores.

“Por qué no pensar en la opción de que legisladores cobremos por sesiones asistidas como en algunos consejos, donde si no asistís, no cobrás y punto”, dijo.

Mencionó que los que lo critican por ser rector universitario y cobrar del Estado, no tienen fundamento puesto que no es inconstitucional. Retó a sus colegas a que digan si él miente cuando dice que faltan terapias intensivas en la salud pública. No me van a correr con actitudes mafiosas ni con aprietes, porque nunca soporté ese tipo de situaciones”, retrucó a sus colegas.