Presuntos polinarcos tienen privilegios en la Agrupación

Incluso, fuentes informaron que el mismo subjefe de la Agrupación Especializada, Aníbal Insfrán, se quedó sin oficina, al igual que el jefe de la División Transporte. Esta última oficina es la que se convirtió en el dormitorio del comisario principal Germán Arévalos, ex jefe del Departamento de Investigaciones de Amambay.

En las fotografías obtenidas se observa cómo el comisario Arévalos, acompañado de su hija (una oficial) descarga mobiliarios de una patrullera para ambientar su celda. En otra se ve a un técnico instalando un acondicionador de aire, y en otra toma cómo quedó el cuarto del mencionado ex jefe policial, que se encuentra en la zona de la Ayudantía de la Agrupación.

Supuestamente unos 16 jefes policiales de distintas dependencias del Amambay capturados en la Operación North II se instalaron en oficinas, el resto no tuvo el mismo privilegio y fueron colocados en pabellones, según fuentes.

Recordemos que 5 comisarios, 6 subcomisarios, 5 oficiales y 3 suboficiales están imputados por cobrar coimas, liberar cargas y narcos, y protección a la estructura de Levi Adriani Felicio, el ex jefe de jefes del PCC en Paraguay. Todos fueron grabados en conversaciones con Marcio Gayoso, secretario de Levi.

PARTICIPACIÓN. Recordemos que según el acta de imputación de la Operación North II, el comisario Arévalos habría alertado a Marcio sobre una investigación de sicariato de Mauro Parra, ex piloto del capo Jorge Rafaat.

Según el resumen de grabaciones, Arévalos habría dicho a Gayoso debe continuar con el caso y que no quiere “trato Kuré” con ellos, pero si le entregan a las personas que asesinaron a Parra, les va a desvincular.

Pero este no es el único escándalo que el mencionado comisario tuvo siendo jefe de Investigaciones de Amambay, pues en abril del 2018 tres agentes de su departamento fueron denunciados por privación ilegítima de libertad y extorsión agravada en lado brasileño. Arévalos había dicho que su personal solo hizo un control de rutina de una Toyota Fortuner, y el denunciante Aníbal Calonga huyó y fue abordado en lado brasileño.

Por este caso no tuvo implicancias, pero en ese tiempo ya estaba siendo grabado por conversaciones con el secretario narco.



Por radio, prohíben que ingrese la prensa

Aproximadamente a las 18.00 de ayer, supuestamente el subjefe de la Agrupación Especializada, subcomisario Aníbal Insfrán, dio una orden por radio a sus personales para que no permitan el ingreso de la prensa. Pidió que se tenga cuidado que no ingresen como infiltrados. Esta orden se habría dado después que llamamos al jefe de la Agrupación Especializada, comisario principal Blas Vera, para consultarle por las celdas vip de los polinarcos. Este reconoció que existe malestar de algunos oficiales y suboficiales por el desplazamiento de sus oficinas, pero indicó que es un caso necesario ya que la Agrupación Especializada no cuenta con celdas, pues su estructura no es para un reclusorio.