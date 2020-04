Presidente ordena control cruzado de compras y monitoreo de Fiscalía

La medida se da luego del escándalo desatado con las supuestas compras sobrefacturadas de mascarillas por parte de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y que le costó el cargo a Édgar Melgarejo. También hay denuncias de compras sospechosas del mismo producto en Petropar y sobre las firmas Eurotec SA y Insumos Médicos SA, que proveen al Estado de medicamentos y otros elementos para salud.

“Todas las unidades sin ninguna excepción de la administración central y descentralizada, dependiente del Poder Ejecutivo y de acuerdo al informe de Contrataciones que hayan adquirido material destinado al área salud, del motivo que fuere, deben realizar presentaciones a Contrataciones Públicas, Contraloría General y la Fiscalía General del Estado”, anunció ayer el jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor.

Acompañado de otros ministros en Palacio de Gobierno, el secretario general explicó que la disposición presidencial es que puedan cooperar cada uno de los entes formando una comisión -dentro de cada institución-que fiscalice el proceso de adquisición de todos los productos a ser adquiridos.

Sentenció que “la decisión del gobierno es abrir todas las puertas y que se investigue absolutamente todo e invitar no solamente en el marco de denuncias presentadas o a presentarse, sino invitar a todos los organismos de control a que verifiquen el 100 por ciento de los contratos que se han suscrito de cada entidad del Estado”.

Sentenció que el presidente está convencido de que es un momento complejo para toda la humanidad y para la República de Paraguay.

“Es un momento en que debemos aportar mucha seriedad al manejo institucional que tenemos y tenemos que apostar todos por la transparencia. (El presidente) valora el esfuerzo que hacen los medios de comunicación, porque el procedimiento debe concluir salvando la vida de los paraguayos y defendiendo el esquema participativo y defensa de los valores democráticos”, apuntó Villamayor.

compras independientes. Villamayor sostuvo que ninguna de las contrataciones realizadas por las instituciones públicas hasta este momento guarda relación con la línea de crédito excepcional de G. 1.600 millones comprometidos en el marco de la emergencia sanitaria.

“Dentro de cada institución han ido adquiriendo productos de acuerdo al informe que tengo en este momento, productos que si bien guardan relación con el área salud, pongo por ejemplo a la policía por delante pero con recursos propios institucionales ajenos a los G. 1.600 millones”, significó el jefe de Gabinete.

En el caso de la investigación que se está realizando en la Dinac, Villamayor insistió en que el presidente de la República dispuso que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senac), la Seprelad y el Ministerio de Hacienda (Tributación) realicen una investigación completa.

Sentenció que al involucrar a todas las instituciones para llevar adelante la investigación, entre ellos la Seprelad cuya investigación no puede ser pública pero su trabajo estará a disposición de la Fiscalía, se garantiza más transparencia. “Esos estarán todos disponibles para la Fiscalía, pero allí naturalmente no se puede investigar al sector público porque Seprelad investiga el dinero una vez que sale del sector público porque este sector en sí no es lavador de dinero. La situación jurídica de todos los actores que rodean el hecho es una cuestión que debe ser adecuadamente investigada de cara a los funcionarios públicos, que el presidente puede hacer y ya instruyó en su oportunidad a la Senac”, indicó. Acotó que el ministro René Fernández (Anticorrupción) notificó que entregó un informe al presidente.