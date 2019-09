Presidente ideó Hola Marito para mejorar comunicación

Para la suscripción se debe ingresar a un link denominado holamarito.com. Aseguran que el sistema brindará toda la garantía en el tratamiento de los datos mediante niveles de seguridad que impiden la pérdida, manipulación de los datos o accesos no autorizados. Toda la información estará registrada en un fichero.

Otros ex mandatarios utilizaron el sistema para tratar de establecer un canal de comunicación. En el caso del ex presidente Hugo Chávez, tenía Aló presidente, que era un programa de televisión moderado por el propio ex jefe de Estado venezolano.

Tributo a los héroes. El mandatario rindió un homenaje a los héroes de la Batalla de Boquerón en el Chaco. Ayer participó de una ceremonia donde destacó el valor del patriotismo y la gesta histórica.

“Fue el inicio de la victoria de la Guerra del Chaco, un conflicto entre dos pueblos hermanos que nunca más debe repetirse. Nos llena de orgullo y emoción estar en el mismo suelo donde nuestros soldados hicieron patria”, escribió el presidente de la República en su cuenta de Twitter.

La ceremonia fue organizada por la Gobernación del Departamento de Boquerón. El comandante del III Cuerpo del Ejército, general Eulogio Ortega, remarcó que fue el episodio más sobresaliente del sacrificio realizado por los soldados paraguayos.

Las tropas bolivianas habían ocupado tres fortines paraguayos al inicio de la Guerra del Chaco (1932-1935). La batalla duró 20 días y, finalmente, el 29 de setiembre, los soldados bolivianos se rendían.