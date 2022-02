Preparan una línea de tres centrales

Fernando Jubero, DT de Guaraní, ayer empezó a variar el equipo con respecto a las dos últimas formaciones y que no le dieron resultados favorables (un empate y una derrota). Para visitar a Cerro Porteño el sábado a las 18:15, prepara una línea de cuatro convertible en línea de tres centrales fijos para sumar más hombres al ataque.

Rodi Ferreira cedió su lugar por Julio González, dejando una defensa con González, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Con libertad para Benítez de subir al ataque, quedando fijos los tres centrales. Josué Colmán entrena diferenciado. El once: Vásquez; González, Cáceres, Fernández y Benítez; Contrera, Mendoza, Fernández C. y Colmán o M. González; Núñez y Fer Fer. En tanto, hoy a las 17:00 Guaraní mide a Independiente del Valle en semifinales de la Libertadores Sub 20.