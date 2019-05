Preocupa en Brasil incursión del PCC en contrabando de cigarrillos

El subsecretario de Administración Aduanera de la Receita Federal del Brasil habló en exclusiva para ÚH durante su estadía en el país, con motivo de la reunión de autoridades aduaneras de la región y el mundo, la semana pasada.

Vidal Pontes exteriorizó la preocupación que se tiene en las más altas esferas del Gobierno brasileño por la posible incursión del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) en el contrabando de cigarrillos, que no tiene una pena alta en el vecino país, como sí lo tiene, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, “entonces los riesgos son mucho menores y es un capital, una renta importante para las organizaciones criminales (…)”, dijo.

“Estamos muy preocupados en Brasil; hay algunas investigaciones que dicen que estas incautaciones de cigarrillos están muy ligadas con cuadrillas brasileñas de tráfico de estupefacientes como el PCC. Para nosotros es un problema serio que debe ser enfrentado, porque hoy el PCC es una organización que actúa en casi todos los países de Sudamérica, es una multinacional del crimen (...)”, manifestó.

Las Cifras. El año pasado en Brasil se incautaron mercancías por valor de entre 800 y 900 millones de dólares; siendo el 40% cigarrillos. “(...) son cajetillas que son incautadas en los Estados de Paraná, Mato Grosso Do Sul, São Paulo y otros estados de la federación. Entonces es un gran problema”, precisó.

EPP y PCC. Vidal Pontes dijo haber oído sobre el posible nexo que existiría entre el PCC y el grupo criminal EPP, y no descartó que sea así.

“El PCC se está convirtiendo en una gran multinacional del crimen, entonces hacen arreglos con otras organizaciones criminales y esto es algo común en el mundo del crimen, es un problema de todo el continente que tenemos que enfrentar porque a todos los países nos toca, no es algo simple”, señaló el alto funcionario brasileño.

CARTES. Numerosas publicaciones periodísticas y hasta informes de organizaciones internacionales involucran al ex presidente de la República Horacio Cartes con el contrabando de cigarrillos.

Vidal Pontes se limitó a señalar que en Brasil no se llegó a investigar esa posible vinculación del ex presidente con este ilícito.

En varias oportunidades se informó sobre la incautación en distintos países, principalmente en Brasil, de cargamentos de cigarrillos de contrabando de marcas producidas por Tabesa, propiedad del ex mandatario paraguayo.

Uno de los últimos informes denominado The many criminal heads of the Golden Hydra (Varios jefes criminales de la Hidra Dorada), lanzado en mayo del 2018 por Counter Extremism Project – Proyecto contra el extremismo y Asymmetria, tras una investigación realizada en la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina se menciona al contrabando de cigarrillos al que califican de pandemia e involucran directamente a Cartes.

La investigadora Vanessa Neumann, una de las desarrolladoras del informe mencionado, había calificado al ex presidente como uno de los capos del contrabando de cigarrillos.