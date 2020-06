Premian a los compositores Williams y Ennio Morricone

El jurado del galardón quiso reconocer “el valor fundamental de la creación musical para el cine premiando a dos de los compositores vivos más venerados en todo el mundo y dotados de una “inconfundible personalidad” reflejada en algunas de las composiciones musicales más icónicas del séptimo arte, que ya forman parte del imaginario colectivo.

“Mientras Morricone construyó su reputación poniendo música desde Europa al lejano oeste americano, Williams trasladó el espíritu de la tradición sinfónica vienesa a grandes éxitos de Hollywood”, señala el acta sobre estos dos compositores, cuya “extensa y variadísima obra” tiene en común “su deslumbrante capacidad para traspasar géneros y fronteras”.

prestigiosos. John Williams (Nueva York, 1932), el creador vivo que atesora más nominaciones a los Oscar de la historia, con 52, es el autor de cualquier banda sonora grabada en la memoria colectiva de varias generaciones y fue capaz de volverse eterno con solo dos notas, las que marcan la banda sonora del filme Tiburón (Jaws) que aterrorizaron a sus espectadores durante décadas. Hijo de un percusionista de jazz, que le animó a tocar el trombón, aparte del piano -que era su favorito-, obtuvo su primer gran éxito con la banda sonora de The Poseidon Adventure (1972), dos años antes de que un novato Steven Spielberg le contratara para su primer filme, The Sugarland Express (Loca evasión). Nunca dejaron de ser amigos, y Williams escribió para él las dos notas míticas de Jaws, su segundo Óscar tras The Fiddler on the Roof (1971).

Spielberg le recomendó entonces a otro amigo, George Lucas, que necesitaba un compositor para su película espacial, Star Wars, y Williams regresó a la época dorada de Hollywood al utilizar una gran orquesta sinfónica (la de Londres), para crear la banda sonora más vendida de la historia, con más de 4 millones de copias.

A la saga galáctica, en la que la famosa Marcha Imperial que identifica a Darth Vader no apareció hasta la segunda entrega (The Empire Strikes Back), le siguieron E.T.: The Extra-Terrestrial, La lista de Schindler, las cintas de Indiana Jones, Jurassic Park, o la tres primeras películas de la serie de Harry Potter.

En tanto, Morricone (Roma, 1928), es "uno de los compositores cinematográficos más prolíficos del mundo, con más de cuatrocientas bandas sonoras para cine y televisión", reconoce la Fundación Princesa de Asturias. El músico, diplomado en composición, trompeta y canto coral, saltó a la fama en los años 60 por bandas sonoras de exitosos wésterns, como Por un puñado de dólares y El bueno, el feo y el malo. Su versatilidad le permitió firmar después la música de destacadas obras del cine, como La misión (1986), Cinema Paradiso (1988) o Starman (El hombre de las estrellas, 1995).