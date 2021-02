Premiación las Residentas 2021, a las mujeres por su día

La premiación se desarrolló a través de videoconferencia en las redes sociales.

GALARDÓN

Las instituciones al frente de este evento se enorgullecen en distinguir con los Premios Residentas a grandes mujeres paraguayas y de otras nacionalidades que tienen en su impronta de vida las virtudes propias de la mujer paraguaya.

Fueron galardonadas en la categoría de Trayectoria: la doctora Néstar Robledo de Stark, médica fundadora del Seavi y fundadora y primera presidenta de Fedavifa; la doctora Julia Rivarola (póstumo), médica, bioeticista. Coordinación de Seavi, Fedavifa y Asociación de Estudios Bioéticos; la licenciada María Celia Frutos de Meyer, química farmacéutica e intelectual católica paraguaya; la doctora Carmen Quintana de Horack, pedagoga, investigadora, ex vicerrectora académica y ex decana de Filosofía de la UC y ex viceministra de Educación; otra distinguida por su trayectoria fue la doctora María Elvira Martínez de Campos, especialista en Gestión Educacional y Bilingüismo, fFundadora de la asociación Ojuhu Hagua Tape y representante de la Recnapy.

En la categoría de Paraguayas honoríficas fueron las ganadoras: la doctora Madelaine Gents, fundadora de la Facultad de Enfermería UC, formadora de generaciones de profesionales enfermeras con virtudes éticas en el ejercicio de la profesión; Sor Candelas Camarero, religiosa vicentina, directora del Hogar Santa Luisa de Marillac y la abogada Nereyda Brumat, fundadora de la Asociación con Mirada de Mujer, miembro de Fedavifa, Frendeh y defensora de los Derechos Humanos.

La doctora Lorena Fontclara fue galardonada en la categoría de Servicio comunitario. La médica se desempeña como jefa de Servicios de Cuidados Intensivos del Hospital de Clínicas. Se la destacó por su gran trabajo en favor de los enfermos y familiares en esta crisis sanitaria.

En la categoría internacional fue premiada Lourdes Mendes Monasterio, parlamentaria española, gran defensora de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, y de las libertades básicas en contexto de crisis; y en su persona a todas las mujeres políticas que luchan por custodiar la cultura de la vida, del respeto a las libertades y a las instituciones sociales como la familia, en ambientes difíciles.





Espíritu de las Residentas

El significativo Día de la Mujer Paraguaya, celebrado el 24 de febrero en homenaje a las Residentas, mujeres que entregaron sus posesiones, su trabajo, sus talentos y su virtuoso sacrificio durante la Guerra de la Triple Alianza y después de ella, en los duros y penosos años de la posguerra para la reconstrucción nacional, sirve de marco para celebrar la presencia de las mujeres hoy en los diferentes espacios de la vida social. Al destacarse, la mujer paraguaya, como custodio y salvaguarda de “la cultura, el idioma y la fe” (Papa Francisco).