Postulación a un programa académico

El mismo se realizará en forma híbrida, con componentes virtuales y presenciales. La fecha límite de postulación es el 13 de octubre de 2021.

El programa SUSI (Study of the US Institutes) es una beca de intercambio académico y cultural intensivo de corto plazo cuyo propósito es proporcionar a grupos de mujeres líderes universitarias una comprensión más profunda de los Estados Unidos y, al mismo tiempo, mejorar sus habilidades de liderazgo. La propuesta proporcionará a las participantes una visión general de la historia y las contribuciones de diversas mujeres en la vida pública en los Estados Unidos para promover valores democráticos.

Debido a la pandemia de Covid-19 en curso, el programa se llevará a cabo de forma híbrida con componentes virtuales y presenciales. El programa virtual se organizará a finales del 2021 y constará de un mínimo de 36 horas de participación. El componente en los EEUU se organizará en el 2022, teniendo en cuenta todas las pautas de seguridad necesarias emitidas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las autoridades estatales, locales y del campus de la Universidad de Arizona.

Para dudas o consultas contactar a: educationparaguay@state.gov.