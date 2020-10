Por tercera vez suspenden juicio de audios del JEM por causa del Covid

De esta manera, la audiencia pasó para el próximo 3 de noviembre, a las 08:00, donde iniciarán el juzgamiento a los cuatro acusados por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal.

Argumentaron que la ley que permite realizar los juicios orales por vía telemática dispone que el abogado debía estar físicamente con su defendido, lo que no podía ser posible dada la condición del encausado.

En la audiencia estuvieron presentes los ex senadores Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto y Carmelo Caballero, junto con sus defensores, no así Fernández Lippmann.

El abogado Álvaro Arias, como lo adelantó, presentó el certificado médico que justificaba la inasistencia de su defendido por haber dado positivo al coronavirus y estar en cuarentena sanitaria por catorce días.

Los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García consultaron la posición a las partes.

Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Natalia Fúster y Sussy Riquelme señalaron que dejaban la decisión al juzgado.

CUARENTENA. Por su parte, la abogada Sara Parquet, defensora de González Daher, señaló que el abogado Álvaro Arias también debía cumplir cuarentena, ya que estuvo en contacto con Fernández Lippmann el jueves en el juicio oral y su defendido dio positivo el viernes.

Asimismo, Enrique Kronawetter, defensor de Caballero, se adhirió al pedido de la defensa de González Daher, teniendo en cuenta la salud pública. El abogado Claudio Lovera, por Oviedo Matto, señaló que harían lo que el Tribunal resolviera.

Así, consultaron la petición concreta al abogado Arias, quien dijo que si él hacía cuarentena, también debían hacerlo los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Fabián Weisensee, a más del coprocesado en el caso y los demás asistentes al juicio.

Además, apuntó que el juicio oral de los audios era bastante mediático y un diario había señalado en su tapa que era una “chicana”, pero que consideraba que lo ideal era la suspensión, ya que no había peligro de extinción ni prescripción del caso.

Con ello, finalmente, los magistrados decidieron posponer el inicio del juicio oral por la causa de los audios filtrados del JEM.

El principal argumento fue el no violar el derecho a la defensa del procesado, al no contar con su abogado en forma física, además de que no había peligro de extinción o prescripción de los hechos punibles a ser juzgados en la causa.