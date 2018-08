Por la Hazaña

Libertad intentará dar vuelta la serieante Boca Jrs., hoy en Sajonia, desdelas 18.30. Debe remontar un 2-0.

Libertad buscará sorprender cuando reciba hoy a Boca Juniors por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el Defensores del Chaco.

El Gumarelo tendrá la difícil misión de remontar el 2-0 de la ida y para ello deberá convertir tres goles para meterse directamente entre los 8 mejores de América.

Cuidar el arco también será determinante para mantener encendida la ilusión de clasificarse.

De ganar por 2-0 forzará a la definición por penales.

Pese a que no viene convenciendo en lo futbolístico, el equipo de Eduardo Villalba llega motivado, gracias a las tres victorias consecutivas que sacó en el torneo local y en los cuales no le hicieron goles.

En cuanto al probable once hay dudas, como ser el acompañante de Óscar Cardozo en ataque.

El plantel fue sorprendido ayer en Tuyucuá con la visita de Horacio Cartes. El hecho fue festejado por los jugadores e hinchas.

NO VIENE BIEN. Boca sabe, que hasta perdiendo por 1-0 le bastará para pasar. No pasa por un buen momento en el torneo local, donde solo cosechó una victoria de los últimos 4 cotejos, en los cuales empató uno y cayó en dos. El ganador recibirá USD 950.000 de premio.