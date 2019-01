Por incumplimientos legales, piden parar corredor vial del Botánico

Ante la afirmación de que la falta de requerimientos normativos y legales en el proyecto de construcción del corredor vial del Botánico, como no contar con estudio de impacto ambiental ni aprobación por parte de la Comuna capitalina, los ediles Elvio Segovia y Sandra Benítez Albavi piden revocar el convenio con el MOPC por el cual se concibe la obra.

En conferencia de prensa, los concejales anunciaron ayer que en la fecha presentarán una minuta a ser tratada en la sesión ordinaria de la Junta Municipal, con vistas a que se deje sin efecto tal compromiso con la referida secretaría de Estado hasta tanto se subsanen las irregularidades existentes en todo el proceso.

La semana pasada, la corporación resolvió solicitar a las autoridades municipales mayores informes sobre las obras complementarias, como alcantarillado sanitario de la avenida Primer Presidente, mejoramiento vial de la avenida Artigas, definición de expropiaciones, entre otras, antes de que se ordene el inicio de los trabajos.

Segovia y Benítez Albavi señalaron que “observamos que existen varias irregularidades en el proceso encarado por el Ministerio de Obras Públicas para adjudicar este proyecto de corredor vial del Botánico, donde se dejaron de tener en cuenta exigencias básicas como contar con estudio de impacto ambiental y falta de aprobación por parte de la Municipalidad de Asunción”, insistieron.

Ambos ponen en tela de juicio el papel de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en el visto bueno dado a este emprendimiento vial, ya que no consideró los requerimientos normativos y legales que se precisan para un proyecto de esta envergadura.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por lo visto es muy exigente solo para algunas obras y con otras deja que corran los procesos sin que se hayan completado efectivamente los procesos legales”, apuntaron.

A esto sumaron que consideran que el MOPC aplica la política de los hechos consumados, lo que calificaron como un avasallamiento a la institucionalidad que no se puede permitir y que es necesario rever.

DAÑOS. Por otra parte, los concejales manifestaron que otra anomalía se refiere a la aprobación de este proyecto sin haber considerado que se debe analizar previamente la Ordenanza 81/96 Plan de Manejo del Jardín Botánico.

“Los bienes patrimoniales no deberían ser transferibles, pero cuando se hace una transferencia no puede ser a título gratuito. Y será aún más grave si no se contempla la compensación del Gobierno de transferir 32 hectáreas de las Fuerzas Armadas. Hay dudas porque esa misma cantidad de tierras ya debía transferirse como compensación por la construcción del barrio San Francisco”, indicaron.