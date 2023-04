Por dónde empezar

Con tres décadas de ejercer el periodismo, miles de entrevistas a cuestas y la dura experiencia de cubrir una y otra vez los mismos dramas a diario, me animo a proponer un borrador simple con cuatro puntos claves que pueden significar un cambio real en nuestra calidad de vida.

No creo que queden dudas acerca de que la prioridad absoluta es la educación; pero, antes de trenzarnos en discusiones que pueden ser engorrosas y consumirnos un montón de tiempo, me parece que lo más lógico es empezar de manera urgente concentrando recursos y energía en la primera infancia.

En el próximo quinquenio no debe quedar un solo niño ni niña en todo el Paraguay que no reciba asistencia desde su gestación misma y hasta cumplir los primeros cinco o seis años de vida. En ese breve tiempo prácticamente se define su futuro y el de toda su generación. De nada servirá que tenga después los mejores profesores en el colegio o la universidad. Necesitamos a la élite de la docencia paraguaya en las guarderías y las aulas del preescolar.

Paralelamente, seguiremos buscando acuerdos sobre el tipo de educación pública y privada que queremos; pero lo primero es asegurar la estimulación y la nutrición en sus primeros años… y el presupuesto. No la mitad, no la mayor parte… hasta el último guaraní que se necesite.

Lo segundo, obviamente, es la salud pública. Y en ese campo, los datos estadísticos marcan claramente el norte. El ochenta por ciento de las afecciones que terminan con los pacientes internados en los hospitales públicos son enfermedades prevenibles. Lo decía hace unos días el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria, “necesitamos médicos de familia y puestos de salud donde la gente sea tratada y curada, no donde los deriven a un hospital”.

La gran mayoría de las dolencias atendidas a tiempo se curan o controlan con medicamentos comunes y con tratamiento ambulatorio. Las políticas de salud pública que funcionan son las que evitan que la gente se enferme. Eso incluye la calidad del agua, del aire y de lo que comemos. Habilitar y hacer segura una plaza, y estimular al barrio a que la use caminando o haciendo deportes salva más vidas que un sanatorio.

Lo tercero es el empleo y la seguridad social. Casi nueve de cada diez paraguayos y paraguayas trabajan en microempresas con cinco empleados como mucho. Ocho de cada diez no tienen seguro social, carecen de cobertura de salud y jamás podrán jubilarse.

Acá no hay espacio para el divague. Si el Estado no promueve el crédito para los emprendedores, facilidades para competir en el mercado y no se flexibilizan los requisitos para la seguridad social, el grueso de los laborantes seguirán en la informalidad, con todos los dramas que ello supone.

Por último, el transporte público no puede seguir siendo un negocio mal parido con 34 empresas de diferente pelaje disputándose un mercado miserable de 300.000 pasajeros. El transporte es un negocio de economía de escala. Si las empresas no se fusionan, hay que forzar su salida del sistema. La inexistencia del transporte público no solo supone la violación de un derecho humano básico, es un drama económico insalvable.

Para cada uno de estos cuatro culebrones hay suficientes diagnósticos hechos, y hay profesionales de primer nivel tanto en el Estado como en el sector privado más que capacitados para llevar adelante planes inmediatos de corrección. No importa quién se imponga en las presidenciales ni quiénes obtengan un espacio en el legislativo, los que sean deberán acordar la manera urgente de encarar cada uno de estos desafíos.

Por supuesto que hay mucho más, desde el combate a la corrupción, las reformas del Estado, la inseguridad, la necesaria diversificación de la economía, las políticas energéticas… pero si logramos arrancar con estos cuatro puntos claves, creo que recuperaremos algo de la confianza en nosotros mismos como para encarar el resto.