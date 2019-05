Por desidia, le roban siete años de su libertad a un interno sobreseído

El Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, indicó que el hombre, cuya libertad fue ordenada en setiembre de 2012 (ver aparte) volvió a ser detenido en el 2014 por la misma causa y remitido esta vez al penal Juan Antonio de la Vega de Emboscada.

La abogada Alda Cardozo, quien está al frente de la Dirección de Seguimiento Procesal de las Personas Privadas de Libertad, dijo que hasta el momento no queda claro el motivo por el cual detuvieron a Gray dos veces por el mismo hecho por el cual ya fue liberado, y el motivo por el cual lo llevaron a Emboscada, siendo que el hombre es oriundo de Ciudad del Este, lugar donde sucedió el hecho que se le atribuyó.

Del Penal de Emboscada continuó su peregrinación, llegando a la Penitenciaría Regional de Concepción, donde pasó sus últimos días en prisión, hasta que saltó su caso.

Cardozo afirmó que ya son ocho los internos que recuperaron su libertad por estar irregularmente recluidos, desde abril a mayo de este año.

Negligencia. El actual juez Penal de Garantías Carlos Vera afirmó que él se enteró de la situación del Gray el martes y por la gravedad de la situación pidió informes a las penitenciarías por donde deambuló el hombre.

Confirmó que su antecesor sobreseyó definitivamente al procesado. “Si hay sobreseímiento definitivo es por dos hechos: o no existió el delito o el hombre no fue el autor. No es que se extinguió, se le sobreseyó”, explicó el juez, quien se mostró indignado por la situación. Incluso afirmó que lo sucedido al interno fue por la negligencia y la falta de idoneidad del funcionario penitenciario.

El juez Vera también salió al paso de la versión dada por el Ministerio de Justicia, que afirma que Rubén Darío salió en libertad, pero que luego volvió a ser detenido por el mismo delito. El magistrado aseguró en ese sentido que Gray nunca salió en libertad de la cárcel de Ciudad del Este, en el 2012, sino que se pasó todo ese tiempo deambulando por distintos centros de reclusión por vía administrativa.

Recordó además el juez que el afectado puede incluso demandar al Estado paraguayo por los daños ocasionados.

El miércoles pasado, finalmente Rubén Darío Gray abandonó la cárcel.

Funcionarios penitenciarios le dieron para su pasaje y desde ese momento no se sabe de su paradero.