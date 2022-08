Pone el foco en el arbitraje

Miguel Cardona, presidente de Olimpia, apuntó ayer al arbitraje y su percepción es que están complicando las chances de su equipo de pelear limpiamente en la cancha. Maneja estadísticas, dijo.

“Estoy decepcionado, solo pido que nos dejen con 11 jugadores en la cancha. El árbitro y el VAR no pueden ser los protagonistas. Olimpia tuvo cinco expulsados en los últimos 10 partidos y Libertad tuvo uno en los últimos 10 partidos; y Cerro tuvo cinco rojas. No somos bobos y hay algo que no cierra. No me miden con la misma vara, si esto no cambia voy a estar en la vereda contraria. Con estos números del arbitraje no me puedo callar y seguro me van a multar”, expresó el mandamás del Decano en una extensa charla con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM.