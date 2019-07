Pon a Dios en primer lugar y encontrarás tu mayor tesoro

El papa Francisco, a propósito, del Evangelio de hoy dijo: “(...) ¿Qué es el reino de los cielos? Jesús no se preocupa por explicarlo. Lo enuncia desde el comienzo de su evangelio: ‘El reino de los cielos está cerca’“.

“Las dos parábolas sobre las cuales queremos reflexionar nos hacen comprender que el reino de Dios se hace presente en la persona misma de Jesús. Él es el tesoro escondido, es él la perla de gran valor. Se comprende la alegría del campesino y del comerciante: ¡lo han encontrado!”.

“Ustedes podrían preguntarme: ¿Cómo se encuentra el reino de Dios? Cada uno de nosotros tiene un itinerario especial, cada uno de nosotros tiene su camino en la vida”.

“Para alguno, el encuentro con Jesús es algo esperado, deseado, buscado por largo tiempo, como nos lo muestra la parábola del comerciante que da vueltas por el mundo para encontrar algo de valor. Para otros ocurre de forma improvisa, casi por casualidad, como en la parábola del campesino”.

“El Señor está aquí, está con nosotros, está en medio de nosotros. Es él quien nos busca, es él quien se deja encontrar incluso por quien no lo busca”.

“A veces él se deja encontrar en sitios insólitos y en momentos inesperados”.

“Les hago una pregunta, pero no quiero que me la respondan a mí: ¿cuántos de ustedes leen cada día un pasaje del evangelio? Y cuántos de ustedes, tal vez, tienen prisa por acabar el trabajo con el fin de no perder la telenovela”.

“¿Qué se puede hacer para poseer el reino de Dios?”.

Sobre este punto Jesús es muy explícito: no basta el entusiasmo, la alegría del descubrimiento”.

“Es necesario anteponer la perla preciosa del reino a cualquier otro bien terreno; es necesario poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, preferirlo a todo”.

“Dar el primado a Dios significa tener el valor de decir no al mal, no a la violencia, no a los atropellos, para vivir una vida de servicio a los demás y en favor de la legalidad y del bien común”.

