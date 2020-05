Políticos tradicionales y sus aliados impiden impuestos a soja y tabaco

Cual si fuera una crónica con resultado anunciado, una vez más en el Senado dieron un portazo a la posibilidad de aumentar un paquete de impuestos impulsados por el Frente Guasu y el PDP (Partido Democrático Progresista).

Los referentes de los partidos tradicionales, colorados abdistas y cartistas, y los liberales llanistas se volcaron al rechazo del tributo al tabaco, la soja, bebidas con alcohol y azucaradas y la tasa Covid-19. Los aliados contaron con los votos de Patria Querida y Hagamos, con los que sumaron 25 en contra de las propuestas sobre impuestos. Todos los proyectos fueron al archivo y los argumentos se centraron en que no es el momento para tratar este tema. “Como si nada, se votó en contra de aproximadamente USD 800 millones para salud y combate al Covid19”, fue la queja de Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP). Fue con relación al arancel fijo de USD 1 dólar por cajetilla que se establecía como compensación por los daños a la salud ocasionados por el consumo del tabaco, y que fue el primero en rechazarse. También hizo referencia al proyecto sobre recorte de privilegios, que en principio representaría un ahorro de USD 400 y 500 millones, y al final sería USD 23 millones. Reclamó a la mayoría que está en contra de las medidas impositivas que presenten contrapropuestas y no se limiten solo a decir que no. El liberal Enrique Salyn Buzarquis ironizó que se pretende un desarrollo de primer mundo, poniendo como ejemplo Suiza y Finlandia, pero con un sistema tributario de cuarto mundo. El abdista Enrique Bacchetta hizo un discurso pro-Cartes, en ferviente defensa al sector tabacalero, que ni siquiera lo hicieron los cartistas. Manifestó que se quiere castigar a los que “laburan”. “No todos tienen fortunas mal habidas o en base a irregularidades”, refirió el colorado. Sostuvo que el tabaco es un producto legal y que no se tiene que castigar al sector solo porque se trata del ex presidente Horacio Cartes. Esperanza Martínez, del Frente Guasu, habló de un contubernio político para sostener grandes riquezas que son totalmente inmorales. De los 43 presentes en la sesión virtual, solo 18 votaron a favor del arancel a la cajetilla, entre ellos la abdista Blanca Ovelar, luguistas, PDP, liberales independientes, Gilberto Apuril, de Hagamos, y el liberal Octavio Schatp. IMPUESTO VERDE. Fue una propuesta del FG y el objetivo era generar un gravamen del 5% sobre la exportación de soja en estado natural. El abdista Silvio Ovelar, titular de la Comisión de Hacienda, alegó que no quería alargar ni repetir las argumentaciones, y que se decidió el rechazo del proyecto. El papel del colorado en esta sesión estuvo ceñido en mayor parte a solicitar el cierre de la lista de oradores, y así finiquitar el debate para proceder a votar por el rechazo. Fidel Zavala, de Patria Querida, alegó que solamente Argentina tiene impuesto a la exportación y no cree que sea el modelo a seguir. El liberal Víctor Ríos sostuvo que por lo menos él no se iba a convertir en “capanga” de Tranquilo Favero, uno de los mayores terratenientes. El resultado de la votación fue 25 por el rechazo, 16 por la aprobación y abstenciones de Juan Carlos Galaverna, Derlis Osorio y Blanca Ovelar. BEBIDAS. El incremento al impuesto selectivo al consumo de alcohol y con azúcar corrió la misma suerte que los demás: rechazado y archivado. El liberal Amado Florentín alertó que se tendrán que aprobar en algún momento los tributos, por el crecimiento de la deuda pública. Masi reprochó a sus pares que estaban dejando de lado la evidencia científica. TASA Covid-19. El proyecto del FG, que apuntaba que personas que tienen un patrimonio de USD 10 millones paguen el 1%, también se rechazó. Esperanza Martínez explicó que sería solo por tres años y se destinará a gastos de salud y recuperación de empresas, como consecuencia de esta pandemia. Masi anunció que volverán a presentar los proyectos de impuestos. Embed



El IVA es un impuesto justo, porque pagamos todos, pero es muy inequitativo, porque el pobre tributa todos sus ingresos; el rico no, esa es la diferencia. Blanca Ovelar, Colorado Añetete.



No es el momento propicio para hacer una reforma estructural. El Ejecutivo tiene suficientes herramientas para recaudar y tiene límites para elevar. Juan Darío Monges, Honor Colorado.



En el Senado hay representantes y operadores de sectores poderosos, financiero, sojero, de especulación, y los que están vinculados a negocios con el Estado. Jorge Querey, Frente Guasu.



No han presentado una sola propuesta, solo palos en la rueda, trabas. Están poniendo en riesgo la salud y la vida. El estallido social nos va a alcanzar a todos. Desirée Masi, Democrático Progresista.



La crisis se va a acentuar, y qué opciones hay: ¿pagar más impuestos para sostener lo sanitario y social, o endeudar más, o sacar plata de jubilaciones? Esperanza Martínez, Frente Guasu.