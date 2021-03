Policía no detendrá a personas por salir durante la restricción horaria

Confusión, golpes a ciegas, varios tira y afloja y, finalmente, la Policía no detendrá a las personas que sean sorprendidas circulando en el horario restringido de 20:00 a 05:00; se limitará a “concienciar” sobre la prevención para no esparcir más el coronavirus, que ya está bastante extendido en la población (en San Lorenzo, cuatro de cada diez personas dan positivo, por dar un ejemplo), y labrar acta que luego remitirá a la Fiscalía en casos de aglomeración y violación de la cuarentena sanitaria. Porque tampoco la Fiscalía acompañará los controles, porque los mismos no se realizan formalmente. De hecho, la restricción horaria comenzó el pasado 18 y solo se extenderá hasta el 28 de marzo. Lo que al principio parecía que iba a ser estricto, con detenciones incluidas, provocó la reacción de diversos sectores, laborales y jurídicos, y las autoridades debieron negociar el Decreto Nº 5025 y flexibilizar la restricción, que así las cosas queda casi en la nada.