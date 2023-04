Policía indaga extraña desaparición de una farmacéutica en Asunción

Su hermano Celso Daniel Ayala Campuzano, de 35 años, manifestó que la joven está desaparecida desde las 11:30 aproximadamente de este martes.

El comisario Luis Justiniano, jefe de la mencionada sede policial, manifestó a Última Hora que la joven fue vista por última vez en una cámara de circuito cerrado en el momento en que salía de su lugar de trabajo, una farmacia ubicada sobre las calles 23 de Octubre y avenida España, para realizar una entrega de medicamentos en la zona.

En el momento vestía un blazer color rojo, pantalón tipo de vestir color negro, y unas sandalias de color negra. Su hermano dijo que al internar comunicarse con la misma su línea telefónica da apagada.

En una imagen de circuito cerrado se observa un vehículo de color rojo que la mujer habría abordado, presumiblemente de una plataforma de transporte.

Circuito cerrado.mp4 La joven fue vista por última vez al salir de su lugar de trabajo. Video: Gentileza.

Zunilda Ayala, hermana de la desaparecida, manifestó a un medio local que vive con ella hace 10 años. Dijo que ella la crio y que "no tiene palabras" para todo lo que están pasando en estos momentos de desesperación por saber de su paradero.

"No sé si estoy soñando una pesadilla, estoy muy mal desde el día en que me llamaron y me dijeron que mi hermana estaba desaparecida. Les llamé a todas las personas que podrían saber algo de mi hermana y no me dieron ninguna información. Acá hay algo muy raro, ella puede hacer cualquier cosa, sabe que puede contar conmigo, siempre me contaba todo", expresó.

Comentó que su hermana le enviaba siempre audios contándole que estaba haciendo. Dijo que le llama la atención que ninguna de sus amigas sepan algo de ella porque el lunes pasado estuvieron celebrando el cumpleaños de un compañero.

Aseguró que sus amigas "están raras ahora y no quieren dar información". Inclusive una de ellas le comentó que hace tres meses no la ve, sin embargo, dijo tener pruebas de que estuvieron juntas un día antes de su desaparición.

Los familiares piden ayuda poder localizarla.