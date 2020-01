Policía difunde una lista de fugados e incluyen a inocentes

Uno de ellos fue Alberto Ariel Cristaldo Valiente, quien contó a Monumental AM que está analizando demandar al Estado tras la difusión de su nombre como un presunto criminal. El joven difundió un video en las redes para desmentir que alguna vez haya sido un convicto. “Mi nombre con mi foto recorrió por todas partes y me hicieron quedar como un criminal”, señaló a la 1080 AM.

De igual manera, Enrique Duarte Ramírez, un hombre mayor que sufre de Parkinson y reside en el Departamento de Guairá, también denunció haber sido incluido injustamente en la lista de prófugos.

Por su parte, desde el Departamento de Relaciones Públicas de la Policía señalaron que la lista fue confeccionada a partir de datos proporcionados por el penal. La comisaria María Elena Andrada aseguró que el problema se generó debido a que la cárcel no cuenta con un registro fotográfico de presos. También dijo que la lista difundida era un borrador y no era oficial.