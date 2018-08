Policía destina casi 400 agentes para custodia personal de los legisladores

En una convocatoria que hiciera la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores al comandante de la Policía Nacional, comisario general comandante Luis Carlos Rojas, este fue interpelado por dicha comisión parlamentaria para que dé información sobre la distribución del personal a su cargo, que son de 25 mil efectivos.

Fue así que saltó a la luz los distintos comisionamientos de efectivos policiales –ya sean jefes, oficiales o suboficiales– para custodiar de diferentes autoridades, en este caso, el personal que llevan los parlamentarios.

El comandante Luis Carlos Rojas presentó una planilla de la Dirección General de Talento Humano sobre la cantidad de personal por jerarquía y sus respectivos destinos.

Según esta lista, hasta julio de este año fueron designados 178 agentes para custodiar a miembros de la Cámara de Diputados, 193 para Senadores y 13 para los miembros de Parlasur.

“COMUNES” Y CON CUSTODIOS. Los ex parlamentarios que ya no siguen este periodo legislativo siguen manteniendo sus custodios, ya que el Congreso aún no se expide sobre el pedido de retiro que había realizado el propio comandante de la Policía Nacional, para dar también la custodia correspondiente a los nuevos legisladores.

Según la directora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisaria general Elisa Ledezma, por ley la institución debe brindar custodia a cada autoridad electa.

Explicó además que existen legisladores que solicitan más de cinco, pero la custodia se realiza de manera rotativa.

Cuando aún era senador, el actual presidente electo Mario Abdo Benítez tenía 11 policías a su cargo, y Roberto Acevedo 10. Entre los diputados, Pedro Alliana tiene 7 custodios del orden público.

Mientras estos números revelan sobre el uso de agentes policiales para las autoridades, existe 1 policía para 200 mil personas, según la distribución. Además, no solo los parlamentarios son beneficiados con la custodia personal de policías; también un gran número de agentes resguardan residencias de particulares como Blas Reguera Riquelme, empresario, o Dionicio Olazar, el guerrillero arrepentido.