Polémica defensa de Celeste Amarilla a su colega agredida

“No es fácil ser morena, no es fácil ser fea y vieja”, expresó la diputada liberal Celeste Amarilla en su intervención para apoyar a su colega Marlene Ocampos, quien fue agredida por militares del Escolta Presidencial, ayer en la primera sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados.

“Cuando no nacimos lindas, cuando no nacimos rubias, es más difícil ser mujer; si Marlene hubiera sido Cynthia Tarragó, no le hubiese pasado nada. En este país es difícil ser mujer, morena y fea”, manifestó la legisladora.

Repudió además el actuar del Escolta Presidencial y coincidió con otros colegas sobre que la Cámara de Diputados debe pronunciarse.

Agregó que el presidente Mario Abdo debería aprender a tranquilizar a sus guardias, como lo hacía un ex mandatario que no identificó.

“Es innecesaria la violencia; lo único que demuestra es que la guardia presidencial está más perdida que el presidente de la República. Tenemos un presidente soberbio y una guardia presidencial atolondrada que no distingue un posible atentado de una diputada nacional o de una señora. No creo que Marlene tenga la apariencia de una terrorista”, afirmó.

Las expresiones de Amarilla generaron risas en el pleno y varias reacciones en las redes sociales, de quienes decían que la diputada trató indirectamente de fea a su colega, al intentar defenderla.

“No hagan ya otra vez un escándalo por lo que dije. Yo me incluyo porque miles de veces en mi vida fui discriminada y sigo siendo. Ustedes creen que yo me creo linda. Yo sé cómo es mi cara”, aclaró en las redes sociales.

Por su parte, la diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, se solidarizó con Ocampos y lamentó la violencia que viven las mujeres.

“Ojalá haya respeto irrestricto a rubias y morenas”, apuntó.

La mayoría de las mujeres de la Cámara se pronunciaron y se solidarizaron con Ocampos.