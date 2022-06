Pobladores de Tablada: “Estamos ahí enrejados y ellos en la calle”

En ciertos sectores la inseguridad no da tregua a la ciudadanía, que ya cansada de denunciar y no ser escuchada hasta piensa en hacer justicia por propias manos.

Los relatos recogidos por un equipo de Telefuturo dan cuenta de la realidad en la que viven vecinos, como la señora Isabel Marina Arias, quien mencionó que ya son 17 veces que la asaltan en su despensa. “Nunca pude recuperar nada. Pude mandar a dos adentro, pero uno está por salir ya otra vez, y yo estoy con el riesgo, y nosotros estamos ahí enrejados y ellos en la calle, como dicen”, señaló preocupada.

Comentó que se encuentra a pasos de la Comisaría 20ª, pero la patrullera les hace caso omiso y en la comisaría nunca les atienden.

Otro poblador comentó que a las 05:30 del viernes y en la misma zona asaltaron a un joven a quien le despojaron de su billetera y su celular

Otra vecina reclamó a las autoridades que reaccionen para todas las comunidades. “Tablada no es la única comunidad que vive de esta manera, todos estamos en zozobra, la violencia es cada vez más grande”, expresó.

Además, apuntó que el comisario ya no puede con su gente, que lastimosamente son ellos mismos los que apañan a los delincuentes.

Según señaló, advirtieron al comisario que debe cambiar a sus subalternos, porque ellos conocen los puntos estratégicos “donde van a retirar su platita, se resguardan en su comisaría y no accionan”.

“Lastimosamente, es así como le dije a los vecinos y al comisario, vos no vas a estar filmando a la policía cuando viene a cobrar su coima, porque en la otra esquina te están mostrando su machete o su cuchillo. Porque ellos nos piden pruebas, y cómo vamos a tener pruebas de esas cosas, siendo que no podemos hacer porque tenemos que resguardarnos y resguardar a nuestras familias, imposible es tener pruebas de esa forma”, relató la pobladora.

Un vecino dijo que unos asaltantes le despojaron de G. 2.300.000. A los mismos identificó como "Dany Mellizo” y “Tuja’i".

En otra ocasión le robaron una motosierra y todas sus herramientas. "Me dejaron sin nada; ahora ya no puedo trabajar", señaló. El hombre necesita G. 6 millones para reponer las herramientas, pero no cuenta con el dinero.

“Acá, en cualquier momento habrá una desgracia, ya lo decidí, más que calladamente le voy a perjudicar, no le voy a matar, pero se soluciona el problema”, señaló convencido el poblador.

Al llegar al lugar el comisario Pablo González manifestó que contaba con documentaciones que avalan las actuaciones de su dependencia. “De mi boca no salió nunca eso de que los vecinos puedan proceder por los delincuentes, porque no podamos hacer nada. Hacemos nuestro trabajo, aunque es complicada la zona”, mencionó el jefe policial.



